Eiichiro Oda et le Weekly Shonen Jump vous livreront de nouvelles pages de One Piece cette semaine... et il a déjà leaké. Voyons ce que réserve le chapitre 1174.

Les Mugiwara ne sont pas encore arrivés au bout de leur aventure. Le manga One Piece a de belles heures devant lui. Les fans ne loupent d'ailleurs pas une miette de l'Odyssée imaginée par Eiichiro Oda. C'est pourquoi chaque nouvelle parution est attendue de pied ferme. Vous faites d'ailleurs peut-être partie de celles et ceux qui liront les pages du chapitre 1174 dès sa sortie ce week-end. Cela dit, vous pouvez déjà découvrir les grandes lignes de son contenu puisque ça a leaké.

Les premiers leaks du chapitre 1174 de One Piece

One Piece reviendra ce week-end avec son chapitre 1174. Intitulé “Le plus fort du monde” (traduction littérale du titre anglais, « The Strongest in the World »), il aura le bénéfice d'avoir Gol D. Roger en couverture en pleine déjeuner avec un T-Rex. Mais passé cet aperçu, c'est surtout l'avancée de l'aventure qui préoccupera les fans. Sachez d'abord que nous y retrouverons les enfants retenus en otage qui avancent inexorablement vers l'extrémité du port et, surtout, le trou apparu après la destruction du navire à la fin du chapitre 1173.

Les enfants de Géants en danger dans le chapitre 1173 de One Piece. © Shueisha / Eiichiro Oda.

Alors que la tension monte dans One Piece, Sommers enfonce le clou. Le Chevalier divin ne s'inquiète pas du tout de la mort des enfants. Rien ne les empêchera, lui et les autres Saints, de kidnapper un autre groupe de petits géants s'il le faut. En face, Ripley et les familles font tout leur possible pour tenter d'arrêter la marche. Sauf que rien n'y fait. Désespérées, elles ne peuvent que les élancer une dernière fois avant de les voir tous tomber dans l'ouverture béante.

Qui aurait pu prévoir un tel drame dans One Piece ? Pas Eiichiro Oda, qui fait intervenir Loki du bout de sa plume. Le fils d'Harald surgit pour sauver les jeunes géants en se transformant en un majestueux et immense dragon noir. À la fin du chapitre 1174, il prend position aux côtés de Luffy, toujours sous l'effet du Gear 5, et de Ragnir dans sa forme d'écureuil. Ensemble, ils font front pour lutter contre les monstres MMA.

Une mauvaise nouvelle pour la suite du manga

Le chapitre 1174 de One Piece s'annonce très fort en émotions. L'attente sera donc difficile avant la suite. Or, la mauvaise nouvelle que craigne tant les fans est tombée. Malheureusement, le chapitre 1175 ne sortira pas tout de suite. De fait, le manga sera en pause la semaine prochaine. Il faudra donc attendre la suivante, et plus précisément le 1er mars, pour le découvrir.

D'ici-là, vous aurez le plaisir de lire et parcourir les pages du chapitre 1174 de One Piece en ligne. Il sera mis à disposition gratuitement et légalement sur la plateforme officielle MANGA Plus, pour une durée minimale d'un mois. La publication est toujours prévue pour ce dimanche, le 15 février 2026, à 16 heures.