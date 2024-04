À chaque sortie imminente, ça n'y coupe. Le chapitre 1112 de One Piece, prochain chapitre à paraître dans le magazine Jump, est victime d'un leak. Alors, où en sont Luffy et son équipage ?

C'est inévitable, les chapitres de One Piece fuitent toujours avant leur sortie. Il faut dire que, pour cette fois, l'attente était plus longue que d'habitude en raison d'une pause de l'auteur, Eiichirō Oda. Les fans français ont bien pu patienter avec une annonce surprise pour l'anime, tandis que le jeu One Piece Odyssey s'officialise sur Switch.

Toutefois, des annonces n'ont jamais la même saveur que la lecture de son chapitre hebdomadaire. Mais, cette semaine, c'est bon ! One Piece revient avec le chapitre 1112. Avant de le découvrir concrètement, les fans découvrent donc les leaks et ce qu'ils présagent pour ces nouvelles pages.

© Eiichirō Oda.

Qu'annonce le leak pour le chapitre 1112 de One Piece ?

Après trois semaines de pause, One Piece s'apprête à revenir pour un nouveau chapitre. Celui-ci s'inscrira dans la continuité du précédent. Toutefois, avant de reprendre l'aventure Egghead, la couverture semble revenir le temps d'une image à Wano. On y verrait Kinemon faisant une demande à Yamato.

Puis les premières pages entre dans le vif du sujet. On reprend immédiatement après le chapitre 1111. Zoro y faisait une belle démonstration de force tandis que Luffy devait faire face aux cinq doyens. Le Chapeau de Paille se lançait alors dans la bataille sous la forme du Gear 5, qui sera encore de la partie dans la suite.

De fait, l'affrontement se poursuit dans le chapitre 1112. D'abord, le doyen Nasjuro, présumé sous sa forme Bakotsu, devrait venir à bout de tous les Pacifistas. De son côté, York entraînerait Mars dans la salle de surveillance pour la détruire et stopper enfin la diffusion. Mais... cela a-t-il vraiment fonctionné ? Un léger bruit persistant pourrait indiquer le contraire.

Quant à Luffy, il se lance contre Ju Peter avant de s'en prendre à Warcury. Ce dernier ne le loupe pas, parvenant à infliger des blessures au Chapeau de Paille malgré le Gear 5. Voilà qui révèle un peu plus la force du redoutable doyen... Pendant ce temps, Bonney tient toujours tête à la Marine, tandis que Nasjuro fait son apparition, promettant un retournement de situation inattendu.

En fin de compte, ce chapitre semble surtout mettre en place des éléments pour la suite. Cela semble se confirmer par une fin sur un cliffhanger... Mars parvient effectivement à Punk Records, s'adressant au scientifique de la Marine en ces mots : « Tu n'as aucune chance, Vegapunk ». Or, avant de mettre ses plans à exécution, quelque chose attire le regard du doyen ; il lève alors les yeux vers un élément qui nous sera probablement révélé au prochain chapitre.