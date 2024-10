Après une bonne période d'effervescence, les nouvelles autour de la série live-action One Piece se sont calmées. Mais, les fans des Mugiwara ne restent jamais longtemps sans avoir quelque chose à se mettre sous la dent. En règle générale, ils ont droit à un nouveau chapitre du manga chaque semaine. Et, comme cela arrive à chaque, le 1129e a déjà fuité en ligne, avant sa parution officielle. Découvrez avec nous ce qu'il vous réserve.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1129 de One Piece ?

Depuis quelques semaines maintenant, nous avons quitté Egghead pour entamer un nouvel arc ce One Piece. Dans le chapitre 1128, Eiichiro Oda nous réservait de premières révélations dans cette nouvelle aventure. La suite s'annonce tout aussi pleine de rebondissement. Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, notez que la couverture du nouveau chapitre représente Yamato faisant la rencontre de Kurozumi Tama et Shinobu au village d'Amigasa.

Les nouvelles pages du manga nous ramènent ensuite directement là où s'arrêtaient les dernières. Ainsi, on est témoin du piège que temps le Dieu Soleil à l'équipage de Luffy. Mais, c'était sans compter sur la force soudée de Zoro et Sanji qui brisent à eux seuls ce filet métallique. De son côté, Nami dresse une représentation du royaume fabriqué où ils se trouvent.

Juste après, Oda nous sert un flashback comme il en a le secret. Nous apprenons alors que ce fameux “Dieu Soleil” est un ancien membre de l'équipage d'Hajrudin, uniquement composé de Géants. À l'époque, il se faisait appeler « Road » (en version anglaise). Surtout, il s'était opposé à la décision qu'avait prise le capitaine de nouer une alliance avec les Mugiwara.

Hajrudin dans l'anime One Piece. © Eiichiro Oda / Toei Animation.

Changement de décor. Nous retrouvons le Thousand Sunny qui poursuit sa traversée dans une zone embrumée. À cause de ces conditions météorologiques, l'équipage présent serait inconscient. C'est ainsi que le corbeau Muggin aurait réussi à placer le navire sous son emprise.

Pendant ce temps, le combat se poursuit avec les Mugiwara prisonniers. Nami frappe le Dieu Soleil d'un coup de tonnerre à l'aide de Zeus. Luffy part également à l'assaut en utilisant le Gear 4 pour cogner fort. Mais tout ça sera-t-il suffisant face au Géant ? Il faudra attendre le chapitre 1130 de One Piece pour le savoir.

Rendez-vous sur MANGA Plus pour lire OP gratuitement

C'est bien beau de connaître le contenu du chapitre 1129 de One Piece, mais le mieux serait encore de pouvoir le lire concrètement. Eh bien, c'est possible légalement et gratuitement. Grâce à la plateforme MANGA Plus, retrouvez les dernières chapitres de dizaines de titres en accès libre. Étant édité par Shueisha, l'œuvre d'Oda est tout autant disponible.

Ainsi, retrouvez dès dimanche prochain, soit le 13 octobre 2024, la suite de One Piece en ligne sur MANGA Plus. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule : le chapitre 1130 arrivera dès la semaine prochaine ! Pas de pause donc, l'histoire s'enchaîne pour le plus grand plaisir des fans.