Vous allez encore entendre parler de One Piece pendant longtemps. Même si le manga entame sa saga finale, l'œuvre d'Eiichiro Oda cumule de plus en plus de déclinaisons à l'écran. Netflix s'est d'ailleurs très bien positionné en la matière avec sa série live-action d'un côté et le futur remake de l'anime dont la réalisation est confiée au studio WIT. Ce dernier projet a récemment fait du bruit pour une raison étonnante. Les fans n'en reviennent toujours pas.

Une décision qui ne passe pas pour le remake de One Piece

C'est à l'occasion du Jump Festa 2026 que l'histoire a éclaté. La franchise One Piece était, comme chaque année, au cœur de nombreuses annonces. Autant, elles ont créé beaucoup d'enthousiasme au sein de la communauté. Autant, une autre déclaration a créé la surprise et insurgé les fans. Cela concerne Mayumi Tanaka, l'actrice de doublage qui prête sa voix à Luffy depuis 1999.

Souvenez-vous, à l'occasion de la précédente édition, Tanaka avait confié ses doutes sur sa capacité à doubler Luffy encore longtemps. Étant donné qu'il y a encore des projets One Piece pouvant se concrétiser sur une dizaine d'années, l'actrice qui fêtera ses 71 ans le mois prochain s'interroge sur son avenir et une éventuelle retraite. Or, pour l'édition du Jump Festa de cette année, il a été fait mention de son désir ne pas reprendre le rôle de Luffy pour le remake The One Piece.

Cette décision pourrait attrister des fans qui craindrait de perdre l'identité du héros de One Piece 1. Mais compte tenu de l'âge de la comédienne, c'est une volonté qui se comprend. Sauf au sein de WIT visiblement. Il se trouve que la production a refusé la requête, si bien que Mayumi Tanaka devrait bien doubler Luffy sur cette future production Netflix. Il n'en faut pas plus pour que la polémique éclate. Sur les réseaux sociaux, les fans de One Piece ne comprennent pas le refus du studio2 et pointe même du doigt cette décision qui n'a pas été « pensée sur le long terme »3 pour certains.

Mayumi Tanaka (actrice de doublage) et Iñaki Godoy (Luffy dans la série live-action) en 2023.