Entre les pauses du manga, une excellente nouvelle vient de tomber pour les fans de One Piece. C'est ce que beaucoup attendaient depuis longtemps déjà.

Il y a forcément des nouvelles qui font plus plaisir que d'autres. Dans le cas de l'annonce de la semaine pour One Piece, ç'a véritablement de quoi faire palpiter le cœur de bien des fans. En effet, il aura fallu patienter un peu, mais ils vont enfin rattraper leur retard, et ce, dès maintenant !

Enfin la suite de One Piece pour beaucoup

La franchise One Piece a de quoi faire la joie de ses fans en ce moment ! Certes, le manga a connu quelques pauses durant la période estivales, laissant notamment aux équipes le temps de se reposer. En contrepartie, une nouvelle série s'est annoncée et le live-action de Netflix a donné des nouvelles de sa saison 2. Mais, ce n'est pas la seule chose que la plateforme de SVOD a en réserve.

Alors que le manga a embarqué pour l'arc Erbaf, l'anime One Piece n'en est pas encore là. De fait, il est resté à Egghead pour laisser le temps au format papier de conserver son avance. L'arc futuriste s'est d'ailleurs décliné en deux parties à cet effet, toutes deux déjà diffusées à ce jour... mais, pas partout !

En effet, c'est Crunchyroll qui a eu l'exclusivité de la diffusion de la partie 2 de l'arc Egghead. Les autres plateformes étaient alors contraintes de patienter. Cependant, l'attente est enfin terminée du côté de Netflix ! La plateforme au N rouge a enfin ajouté la suite de l'anime One Piece à son catalogue.

Depuis ce jeudi 21 août, vous pouvez regarder l'arc Egghead, partie 2 sur Netflix. Les nouveaux épisodes de One Piece viennent ainsi boucler le périple des Mugiwara sur l'île où des révélations capitales se jouent pour l'univers de nos pirates préférés. Attendez-vous à de nouveaux combats d'exception, mis en scène par Toei Animation qui s'est éclaté à animer le Gear 5 de Luffy !