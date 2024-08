Nouvelle semaine, nouveau chapitre de One Piece. Après une petite pause, le manga est de retour et évidemment les prochaines pages sont déjà victimes de leaks.

L’actualité de One Piece est décidément bien chargée. Le remake de l’anime par WIT Studio a commencé son opération séduction avec de premières images. La saison 2 de la série Netflix donnera de ses nouvelles le mois prochain, avec sans doute des annonces du côté du casting. Le manga quant à lui poursuit sa parution à un rythme régulier. L’histoire avance, des personnages teasés depuis des années se laissent enfin découvrir et les combats s’enchaînent. Comme à chaque fois, le chapitre 1123 de One Piece a leaké et on vous recommande de ne pas vous aventurer plus loin si vous ne souhaitez pas être spoilé.

Premiers leaks pour le chapitre 1123 de One Piece

Fin de la pause pour le manga, les choses sérieuses reprennent. Les événements des derniers chapitres sont encore dans toutes les mémoires. Après avoir délivré la vérité et son message au monde entier, le Dr Vegapunk a finalement péri. L’équipage au Chapeau de Paille et leurs amis géants ont pu s’échapper d’Egghead sain et sauf. Les premiers leaks du chapitre 1123 de One Piece nous apprennent que tous les marines présents sur l’île sont KO, même les vice-amiraux pourtant plus coriaces. Les deux équipages peuvent remercier le robot géant et son haki des rois, que Dorry et Brogy estiment être plus puissant que celui de Shanks. Après tant d’années, Luffy et ses amis sont donc en route pour Elbaf, l’île des Géants. Pendant qu’ils naviguent vers leur destination, Sanji regarde le corps de Vegapunk non sans une pointe de tristesse.

Le chapitre 1123 de One Piece comprend alors un flashback dans lequel on apprend que Shaka a découvert d’étranges changements dans leurs données. Il en a rapidement fait part à Vegapunk et Pythagoras et tous ont conclu qu’un traître rôdait parmi eux. Ils ont d’abord pensé à Lilith avant de conclure qu’il s’agissait de York. Une semaine avant les événements dépeints dans les derniers chapitres de One Piece, Vegapunk et sa troupe ont été informés de l’incident du royaume de Lulusia et ils ont compris qu’il n’y avait pas d'échappatoire.

Planches du chapitre 1122 de One Piece

Pas de chapitre la semaine prochaine

Le trio a alors entrepris une contre-attaque en enregistrant le message qui a été diffusé au monde entier. Ils ont ensuite supprimé leurs souvenirs des deux dernières semaines pour ne pas éveiller de soupçons et être démasqués. L'éminent docteur a ensuite trouvé une note qu’il s’est adressé à lui-même. « Aie foi en toi-même et prépare-toi à mourir ».

Le chapitre 1123 de One Piece se termine avec un retour dans le présent. Usopp et Luffy sont comme des petits fous à l’idée de se rendre enfin sur l’île d’Elbaf, l’île de rêve du tireur d’élite. L’ultime page se termine alors une phrase que Vegapunk a dite à Sanji : « Au sujet du One Piece, je veux que ce soit votre équipage qui mette la main dessus ». Bonne nouvelle, il ne faudra pas patienter avant de découvrir cette nouvelle terre promise que l'on attend depuis tant d'années. Il n'y aura en effet pas de pause la semaine prochaine.

Source : Pewpiece