Ce sera un coup dur pour les fans de l'anime One Piece, une mauvaise nouvelle vient de se confirmer. Cependant, il y en a une bonne pour les réconforter

L'aventure des Mugiwara continue de captiver les lecteurs et spectateurs du monde entier. Cela dit, ces derniers doivent faire face à la nouvelle réalité concernant l'anime One Piece. À compter de cette année, il change de rythme pour passer à un système saisonnier de cour, comme c'est de plus en plus le cas pour bien d'autres séries. Cela veut dire qu'une mauvaise nouvelle approche... mais les fans vont tout de même avoir de quoi s'occuper.

L'anime One Piece s'en va, mais pas vraiment non plus

Quand One Piece a annoncé qu'il passerait à un rythme saisonnier dès la reprise en avril 2026, cela a créé de nombreuses réactions. Il y a évidemment celles et ceux qui ont tourné la nouvelle en meme, soulignant que jusqu'ici, les mille et quelques épisodes ne constituaient que la saison 1 de la série. Bien sûr, il n'en est rien. Cette nouvelle cadence vise plutôt à structurer la diffusion en suivant l'exemple de plus en plus répandu de cour.

Par exemple, en janvier dernier, les fans de Fire Force ont pu regarder le cour 2 de la saison 3. Nous-mêmes, nous vous avions parlé en avant-première du cour 3 de la dernière saison de Dr Stone. Eh bien c'est un peu la même chose pour l'anime One Piece : la Toei a décidé de diffuser 26 épisodes par an, divisés en deux parties.

C'est là que la mauvaise nouvelle intervient. La première partie des épisodes de 2026 va bientôt s'achever. Par conséquent, l'anime One Piece sera en pause à partir du 5 juillet prochain. Cela dit, ça ne veut pas dire que la licence va disparaître des écrans. Outre le fait que les épisodes seront toujours disponibles sur Crunchyroll et ADN en France, un spin-of va surtout prendre le relai.

Ainsi, à partir du 5 juillet 2026, les Mugiwara traditionnels laisseront leur place à l'anime One Piece Heroines. Il s'agit d'une adaptation de la série d'histoires courtes écrites par Jun Esaka et illustrées par Sayaka Suwa. Comme vous pouvez le deviner d'après le titre, le récit se concentrera sur les femmes de l'univers, notamment Nami, Robin, Vivi et Perona. Malgré le coup dur, les fans ont hâte d'y être, certains se disant même « heureux et triste à la fois »1 sur les réseaux sociaux.