ADN annonce un printemps « qui se termine en beauté » dans son catalogue. La plateforme de SVOD référence en France pour tous les amateurs d'anime va encore faire le plein de nouveautés au mois de juin 2026. Histoire de marquer le coup, elle ajoute des VF très attendues et accueille des séries absolument cultes, sans compter les titres inédits à découvrir avant l'été. On fait le point sur le programme pour vous.

Toutes les nouvelles séries de juin sur ADN

Que ce soit dit, juin 2026 sera un mois culte sur ADN. Retrouvez bientôt dans votre abonnement des œuvres aussi iconique que Sailor Moon Sailor Stars, soit la 5ᵉ et dernière saison de l'anime magical girl culte des années 1990. Tant qu'on parle d'une bande de jeunes filles dotées de pouvoir et qui se transforment, la saison 2 de Magical Doremi va avoir droit à sa version française dans quelques jours. De même pour la saison 3 d'Oshi no Ko, pour laquelle c'était très attendu. Mais le titre le plus remarquable de cette sélection, ce n'est autour que Fullmetal Alchemist, le premier anime tiré de l'œuvre mythique de Hiromu Arakawa. Découvrez toutes les nouvelles séries d'ADN :

1 er JUIN : Sailor Moon Sailor Stars (vo/vf)

8 JUIN : School Babysitters + OAV (vo)

10 JUIN : Magical Doremi | saison 2 (vf)

15 JUIN : Oshi no Ko | saison 3 (ajout vf)

20 JUIN : Monster But Wild | saison 1 à 2 (vo) No Doubt in Us | saison 1 à 2 (vo)

22 JUIN : Fullmetal Alchemist (vo/vf)



Quels sont les anime diffusés en simulcast en juin 2026 ?

ADN tire encore son épingle du jeu en proposant plus d'une douzaine de séries en simulcast durant le mois de juin. Autant de titres à suivre chaque semaine, 1 heure seulement après leur diffusion au Japon. Parmi les œuvres à ne pas louper en ce moment, on peut compter sur le seinen ultra-violent Dorohedoro. Plus classique, retrouvez les derniers épisodes de Détective Conan tous les samedis. Et si vous aimez les intrigues dans le même genre, alors vous craquerez pour Kill Blue, une série dans laquelle un tueur à gage rajeunit à l'âge de 12 ans après une piqûre de guêpe. Mais ce n'est là qu'un échantillon du programme hebdomadaire :

LUNDI : Faming Life in Another World | saison 2

MARDI : The Most Heretical Last Boss Queen | saison 2

MERCREDI : Dorohedoro | saison 2

JEUDI : Pas d'anime diffusé.

VENDREDI : Pas d'anime diffusé.

SAMEDI : Akane-banashi B King Détective Conan Ichijôma Mankitsu Gurashi! Kill Blue Mao Rilakkuma Yowayowa Sensei

DIMANCHE : Ingoku Danchi: Deviant's Apartment Complex One Piece | Arc Erbaf

