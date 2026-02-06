Tandis que One Piece continue doucement mais sûrement sa publication au rythme de la santé d’Eiichiro Oda, son créateur, les fans de la franchise, eux, n’ont pas le temps de s’ennuyer. Car loin de se limiter à leur version papier, les aventures de Monkey D. Luffy n’hésitent pas à se décliner sous différents formats, à l’instar par exemple de la série Netflix dont la saison 2 est attendue pour le 10 mars prochain. Mais ce n’est pas tout, puisqu’une nouvelle série est aussi en approche, et on connaît enfin la date de sa diffusion.

En effet, à l’occasion du One Piece Day 2025, les fans du manga avaient eu la chance de profiter de l’annonce d’une nouvelle série dérivée, One Piece Heroines qui, comme son nom l’indique, mettra en avant les protagonistes féminines de la licence. Adaptée de la nouvelle éponyme écrite par Jun Esaka et illustrée par Sayaka Suwa, elle sera alors réalisée par Haruka Kamatani (One Piece in Love), qui sera accompagnée par Takashi Kojima (Flip Flappers) à la conception des personnages et Momoka Toyoda (OP Fan Letter) à la composition.

Et les détails ont beau être encore relativement maigres concernant la teneur de One Piece Heroines, on en sait désormais plus sur sa date de diffusion, qui a été fixée au 5 juillet 2026. Rendez-vous dans cinq mois pour la découverte du premier épisode, donc, qui adaptera plus spécifiquement l’histoire du personnage de Nami. Pour l’occasion, une nouvelle image a d’ailleurs été partagée auprès de la communauté One Piece, qui se réjouit déjà très largement du style visuel qu’arborera cette future série.

Précisons enfin que si l’épisode sera centré sur Nami, on peut d’ores et déjà s’attendre à la présence de personnages comme Robin, Perona ou encore Vivi, qui devraient elles aussi avoir droit à l’adaptation de leurs histoires. Notons également que la diffusion, pour l’instant annoncée pour le Japon, devrait également très vite se préciser dans nos contrées françaises. Les fans de One Piece pourront alors très certainement compter sur des plateformes comme Crunchyroll et ADN pour en profiter, même si tout cela reste pour l’heure à préciser.

Source : Eiichiro Staff