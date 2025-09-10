L'aventure épique de Luffy se poursuit avec le chapitre 1160 de One Piece. Attendu pour ce week-end, il a déjà leaké sur la toile et autant dire que ça s'annonce énorme.

C'est sûr, One Piece n'a pas fini de vous faire saliver ! Le manga fleuve poursuit à un rythme soutenu sa parution dans le Weekly Shonen Jump, pour le plus grand plaisir des fans. C'est d'autant plus satisfaisant que l'auteur, Eiichiro Oda, plonge en profondeur dans le lore de son œuvre culte. Ainsi, des événements dantesques se dessinent de semaine en semaine sous nos yeux. Cela va continuer avec encore plus d'ampleur dans le chapitre 1160 qui a d'ores et déjà leaké.

Le chapitre 1160 va marquer tous les fans de One Piece

L'arc Erbarf du manga One Piece poursuit son exploration du passé grandiose des pirates emblématiques de l'univers. La semaine dernière, le chapitre 1159 nous entraînait encore un peu plus sur God Valley, terre légendaire de cet univers déjà rempli d'endroits mythiques. Avec le chapitre 1160, apprêtez-vous à franchir encore un cap.

Pour commencer, le chapitre 1160 de One Piece devrait s'intituler « The God Valley Incident », soit « L'Incident de God Valley » en français. On commence par y apprendre que la famille Davy, descente du fameux Davy Jones, est faite de boucaniers. Dans la foulée, Oda poursuit sur les révélations en mettant en scène pour la première fois la mère de Barbe noire.

Puis, les choses sérieuses commencent pour la suite de One Piece. La mère de Shanks et Shamrock place le sort de ses fils dans les mains de Monkey D. Dragon. Elle lui demande de veiller sur eux. Juste après cela, les Dragons célestes lancent la chasse. Le père de Luffy riposte immédiatement, repoussant l'une des créatures pour protéger le jeune Kuma.

Oda construit le chapitre 1160 de One Piece en proposant quelques planches retravaillées du chapitre 1096. Ainsi, nous avons un nouvel aperçu de l'arrivée des équipes de Rocks, Roger et Garp sur God Valley. Le casting continue de s'enrichir ensuite avec l'introduction de chacun des Chevaliers divins. La tension est à son comble. Mais Dragon ne lâche pas et les dernières pages le montre alors qu'il sauve la vie des deux jeunes Figarland, Shanks et Shamrock.

Monkey D. Dragon dans l'anime One Piece. © Eiichiro Oda / Shueisha et Toei Animation.

Comment lire la suite du manga d'Eiichiro Oda gratuitement ?

Ces leaks laissent présager certaines des pages les plus mémorables de One Piece. Vous pourrez très vite vous en rendre compte par vous-même. En effet, le chapitre 1160 sera disponible sur la plateforme officielle MANGA Plus à 17 heures, ce dimanche 14 septembre. À ce titre, vous pourrez le lire de façon libre et gratuite pendant au moins un mois entier.

Eh oui ! Pendant un mois et non trois semaines, comme cela est de coutume. Vous l'aurez compris, cette durée s'explique par une pause dans la publication de One Piece. La mauvaise nouvelle est tombée : vous n'aurez pas de nouveau chapitre la semaine prochaine. Il faudra donc prendre son mal en patience pour découvrir tous les tenants et aboutissants de God Valley.