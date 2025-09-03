Après des pauses régulières, le manga One Piece poursuit sa parution à un rythme soutenu. Les lecteurs sont suspendus à la plume d'Eiichiro Oda, et ce dernier le sait. Il n'est pas question de les faire attendre une semaine de plus, alors qu’un arc teasé depuis des décennies est enfin sur le point d’être révélé. Le chapitre 1159 de One Piece emmène enfin l'œuvre là où beaucoup l’attendaient, et il est certain qu'il pourrait retourner le cerveau de nombreux fans historiques du manga. Comme toujours, les premières informations sur les prochaines pages, qui doivent officiellement paraître ce dimanche, ont leaké. Si vous souhaitez garder la surprise, il est encore temps de faire demi-tour. Pour les autres, voici tout ce que l’on sait sur le chapitre 1159 de One Piece.

Le début d'un événement légendaire dans le chapitre 1159 de One Piece

Cette fois, c'est la bonne. Après des décennies d'attente, Eiichiro Oda s'apprête enfin à lever le voile sur les événements de God Valley. C'est sur cette île de West Blue que Garp a obtenu son titre de héros de la Marine, que Saint Figarland Garling a été sacré champion et qu'une bataille sans précédent a eu lieu, conduisant à la destruction de l'île et à la séparation de l'équipage de Rocks. Le chapitre 1159 marque donc le début de ce qui conduira deux des équipages pirates les plus éminents de l’époque à s’allier. Shakky est capturée sur l’île de Ruche, ce qui secoue le monde entier. Il y a 38 ans, Garling retourne alors sur God Valley et attaque la mère de Shanks et de Shamrock, car il veut emmener les enfants avec lui sur la terre sacrée de Mary Geoise.

À ce moment-là, Monkey D. Dragon, le père de Luffy et chef des Révolutionnaires, se trouve également sur l'île, mais en tant que simple soldat de la Marine. Kuma, Ginny et Ivankov y sont également transportés en tant qu'esclaves. Le chapitre 1159 de One Piece montre également un jeune Morgans qui fuite des informations sur God Valley directement sur l’île des pirates. Parallèlement, les anciens amis Xebec et Harald se retrouvent. Rocks explique à son ancien allié qu'il doit absolument se rendre sur l'île. Craignant pour la sécurité de sa famille, il avait envoyé sa femme et son fils, Teach, alias Barbe Noire, dans sa ville natale, God Valley.

Extrait du chapitre 1158 de One Piece

Y aura-t-il une pause la semaine prochaine ?

Le chapitre 1159 de One Piece révèle alors que le véritable nom du chef de l’équipage Rocks est Davy D. Xebec. Il appartenait au clan Davy, qui vivait dans le plus grand secret. Son ancêtre n’est autre que le célèbre Davy Jones. S’ensuit alors un combat entre les deux anciens amis, mais Harald perd volontairement pour laisser Rocks poursuivre son voyage et secourir sa famille.

À la fin du chapitre 1159 de One Piece, le tournoi de God Valley commence. Shakky est alors le gros lot pour celui qui tuera le plus d'esclaves, dont Teach et sa mère. Pendant ce temps, Dragon retrouve la mère de Shanks et Shamrock, à moitié morte. Elle le supplie alors de sauver ses enfants. Il faudra patienter encore un peu avant de connaître le dénouement de cet arc qui s’annonce historique. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas insoutenable : il n'y aura pas de pause la semaine prochaine.

Source : pew