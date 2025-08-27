L’attente aura été un peu plus longue que d'habitude. Après un One Piece Day riche en annonces, les lecteurs du manga ont pu découvrir la suite du manga avant qu’il ne retourne en pause. Après deux semaines sans rien à se mettre sous la dent, le prochain chapitre de One Piece se dévoile déjà au travers de premiers leaks, qui laissent entrevoir d’importantes révélations pour la suite de l’histoire. Comme toujours, une petite mise en garde s’impose. Les lignes qui suivent discutent ouvertement des leaks du chapitre 1158 de One Piece, qui sera officiellement publié ce dimanche, ainsi que de son prédécesseur. Si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler et que vous avez cliqué sur cet article par mégarde, il est encore temps de rebrousser chemin.

Premiers leaks pour le chapitre 1158 de One Piece

Depuis quelques chapitres maintenant, Eiichiro Oda a délaissé Luffy, son équipage et l’île d’Elbaf pour se concentrer sur celles et ceux qui ont façonné l’ère de la piraterie. Mais avant de retrouver Roger, Kaido et l’équipage de Rocks, le chapitre 1158 de One Piece nous réserve une révélation dès sa couverture. Nous découvrons ainsi à qui appartient la fameuse tombe du héros qui a combattu Kaido et qui a été porté disparu. Quelques théories avaient vu juste : il s’agit de Kozoki Moria, le grand méchant de l’arc de Thriller Bark. Les flashbacks se poursuivent ensuite. Nous revenons 40 ans en arrière, lorsque l’équipage de Roger rencontre celui de Rocks sur l’île des Pirates. Celui qui deviendra le Roi des Pirates statue qu’ils ne devraient pas se battre dans le bar de Shakky, dont ils sont tous éperdument amoureux, mais ailleurs.

Entre-temps, Rocks s’éprend d’une autre femme et perd tout intérêt pour l’ancienne amazone. C’est là la seconde révélation du chapitre 1158 de One Piece : il aura un enfant avec elle, et ce n’est autre que Teach alias Barbe Noire. Pendant ce temps, Harald accepte l’offre des Cinq Doyens qui consistait à mettre fin aux jours de Rocks. Les deux amis s’affrontent alors dans un combat où leurs Haki s’entrechoquent. Tous deux sont mis KO et leur amitié prend fin après cet événement.

Rocks dans le chapitre 1157 de One Piece ©Jump

Une bonne nouvelle pour la suite

Le chapitre 1158 de One Piece fait ensuite un bond dans le temps d’une année. On y retrouve Garling qui découvre quelque chose d’intriguant à God Valley et qui intéresserait beaucoup Imu. On y voit une femme aux cheveux rouges flamboyants avec deux enfants. Si son visage ne sera pas révélé, il est toutefois confirmé qu’il s’agit bien de Shanks et de Shamrock. Le chapitre 1158 de One Piece se termine sur cette révélation, mais pas de panique. Vous n’aurez pas à attendre aussi longtemps pour découvrir la suite puisqu’il n’y aura pas de pause la semaine prochaine.

Source : Pew