Les aventures de Luffy et ses compagnons captivent toujours aussi fortement les fans. Bien que d'autres moyens de les vivre aient vu le jour, avec l'anime One Piece d'abord, puis la série live-action de Netflix, les lectrices et lectures répondent toujours autant présents pour suivre la publication du manga. Preuve en est avec l'arrivée du chapitre 1153 ce week-end. Cela dit, vous pouvez découvrir son contenu avec un petit d'avance grâce aux derniers leaks.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1153 de One Piece ?

Décidément, Eichiro Oda aime retarder les moments de confrontation avec les avoir teasé en beauté. Compte tenu du chapitre 1151, nous nous attendions à quelque chose de fracassant dans le suivant. Finalement, nous avons surtout eu droit à un un flashback fort en révélations autour de Shanks dans le chapitre 1152. La suite de One Piece s'annonce dans cette même dynamique.

De fait, le chapitre 1153 de One Piece, qui s'intitule « La naissance de Loki », démarre en relatant la rencontre entre Harald et Ida, la mère d'Hajrudin. Le futur roi d'Erbaf a croisé son chemin alors qu'elle était enfermée dans un cirque, visiblement enragée par sa situation. Il a alors détruit la ville pour la libérer, mais la jeune Géante l'a houspillé en guise de réponse. En réalité, elle travaillait pour la compagnie pour rembourser sa dette auprès de ceux qui l'avaient justement sauvée.

Le mal étant fait, il fallait prendre une décision. Or, Harald était visiblement tombé amoureux d'Ida en écoutant son récit. Il l'a alors ramenée en Erbaf et la suite, vous la connaissez si vous êtes un fervent lecteur de One Piece. Hajrudin est né quelques années plus tard. Cependant, Harald ne pouvait toujours pas épouser Ida. Les anciens Géants l'interdisait, lui ayant plutôt choisi pour épouse Estridd, une descendante de sang pur d'Erbaf très pieuse.

Harald a donc été contraint à cette union. Estridd donna ensuite naissance à un enfant qu'ils choisirent de prénommer Loki. Sauf que les yeux en forme de fente du nouveau-né effrayait sa mère. C'est pourquoi elle l'envoya dans l'Underworld. C'est alors que le chapitre 1153 de One Piece se termine sur une image du jeune garçon dans l'obscurité entouré de créatures, tandis qu'il tente de grimper à l'arbre d'Adam pour rejoindre le château.

Loki adulte dans un précédent chapitre de One Piece. © Eiichirō Oda.

Où lire la suite du manga d'Eiichiro Oda gratuitement ?

Comme à chaque publication, le nouveau chapitre de One Piece est disponible légalement et gratuitement sur la plateforme officielle MANGA Plus. Vous pourrez donc le lire en ligne dès ce dimanche 29 juin, à 17 heures. D'ordinaire, il n'y resterait que trois semaines, le temps que d'autres chapitres sortent et prennent sa place. Mais vous y aurez accès un peu plus longtemps en raison d'une “mauvaise” nouvelle.

Une fois n'est pas coutume, la parution du prochain chapitre de One Piece, le 1154e, va être retardé. De fait, le manga sera en pause la semaine prochaine. C'est un petit coup à encaisser pour les plus fervents fans. À défaut, ils pourront profiter pendant au moins un mois du chapitre 1153 sur la plateforme.