One Piece revient cette semaine avec le chapitre 1141. Les dernières pages promettent déjà de gros rebondissements pour la suite du manga, on vous le dit.

Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! One Piece multiplie les actus ces derniers temps. Dans l'attente de sa saison 2, nous avons déjà eu des nouvelles de la saison 3 de la série Netflix par exemple. Cependant, ce qui nous intéresse chaque mercredi, c'est plutôt ce qui se passe du côté du manga. Un nouveau chapitre doit paraître dimanche prochain, mais comme toujours, celui-là a déjà fuité sur la toile. Découvrez dès maintenant ce qui attend vos pirates préférés.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1141 de One Piece ?

Le manga One Piece continue son petit bonhomme de chemin avec l'arc Erbarf. Cependant, les dernières pages marquent un retour au calme après la bataille. Le chapitre 1141 reprend doucement après la menace qui concluait le précédent. Les premières cases nous montrent Ripley en compagnie de Franky. La géante montre une branche d'un arbre d'Adam à couper. Celle-ci a été abîmée par un coup de tonnerre.

Puis, nous suivons Nami qui rejoint la fête pour boire un verre avec Usopp. Le tireur d'élite est en pleine discussion avec Jarul, dont on apprend qu'il a un faible pour « les femmes plus âgées ». En parallèle des festivités, Gerd soigne les gardes que Road a ramenés.

De leur côté, Luffy et Zoro se rendent à l'Underworld, où Loki se trouve. Ils discutent de sa libération. Cependant, ils sont interrompus par un navire tombant du ciel. Il s'agit de celui d'Hajrudin. Le mercenaire est venu les empêcher de relâcher le prisonnier... seulement, il est déjà trop tard. Le Prince maudit est de nouveau en liberté. Voilà qui promet de grosses surprises pour les prochains chapitres de One Piece.

Loki dans le manga One Piece. © Eiichirō Oda

Peut-on lire gratuitement le nouveau chapitre de OP ?

La publication du manga One Piece a donc repris son cours après la pause. Le chapitre 1141 sortira bien ce dimanche 2 mars. Comme à chaque fois, vous pourrez le retrouver gratuitement et, surtout, légalement sur la plateforme officielle MANGA Plus.

Le nouveau chapitre de One Piece sera disponible pendant une durée de trois semaines. Eh oui ! Il faut laisser la place aux suivants au bout d'un moment. Et la suite ne se fera pas attendre. Pas de pause pour cette fois. Le chapitre 1142 arrivera dès la semaine prochaine.