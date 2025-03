L’une des prochaines grosses séries d’Apple TV+ arrive, et c’est déjà un énorme carton auprès des critiques. Elle semble ultra prometteuse et devrait beaucoup plaire au public.

C’est simple : The Studio est déjà l’une des séries les plus remarquées de ce début d’année. Diffusée sur Apple TV+, cette nouvelle comédie signée Seth Rogen et Evan Goldberg fait l’unanimité chez les critiques. Et ce n’est pas un hasard. C'est d'ailleurs l'une des grosses sorties de mars.

Une série Apple TV+ qui fait un carton

Le pitch est clair : The Studio sur Apple TV raconte les dessous du monde du cinéma avec humour, cynisme et beaucoup d’autodérision. On suit le quotidien d’un studio de production en plein chaos, entre projets absurdes, crises d’ego et situations complètement barrées. Le ton est mordant, mais jamais gratuit. C’est drôle, mais aussi très juste sur les dérives de l’industrie du divertissement.

Chaque épisode est tourné en plan-séquence, sans aucune coupure. Un choix audacieux qui renforce l’immersion et donne un rythme complètement fou à la série. Résultat : on a l’impression de suivre une pièce de théâtre filmée en temps réel, avec des situations qui dégénèrent minute après minute. Et ça fonctionne à merveille.

Comme le résume parfaitement TIME Magazine :

« C’est l’un des portraits les plus affûtés d’Hollywood depuis longtemps. »

Un humour qui tape juste

Ce qui séduit aussi, c’est l’écriture de cette série Apple TV. Les vannes fusent, les répliques font mouche, et l’humour, parfois un peu gênant, provoque souvent des fous rires. C’est l’une des séries les plus drôles de ces dernières années, selon plusieurs critiques. Même ceux qui ne sont pas fans du genre risquent d’y trouver leur compte. L’équilibre entre satire et comédie déjantée est parfaitement dosé.

Comme le dit AwardsWatch :

« The Studio enchaîne les blagues à un rythme effréné, sans jamais perdre en efficacité. »

L’autre grande force de la série, ce sont ses personnages. Tous sont loufoques, excessifs, mais attachants. On s’attache vite à cette bande de professionnels du cinéma, complètement dépassés par leur propre univers. Et côté casting, c’est du lourd : Seth Rogen en tête, bien sûr (Superbad, Pineapple Express), mais aussi Kathryn Hahn (WandaVision, Glass Onion), Catherine O’Hara (Beetlejuice, Schitt’s Creek), Ike Barinholtz (Neighbors, The Mindy Project)… Tous livrent des performances hilarantes. Sans oublier les caméos de stars, de Ron Howard (Apollo 13, Un homme d’exception) à Zoë Kravitz (The Batman, Big Little Lies), qui ajoutent une couche de folie à l’ensemble.

Source : Apple TV