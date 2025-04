Le mois d'avril approche doucement de sa fin. Pour autant, il a encore de belles choses en réserve, notamment sur les platformes de streaming. Que vous soyez abonnés à Netflix, Disney+ ou encore Max, vous aurez de quoi faire avec les nouveautés de la semaine. Bien sûr, Prime Video, le service de VOD d'Amazon, en a aussi sous le coude, notamment si vous avez envie de vous faire une tonne de films !

Tous les nouveaux films du 21 au 27 avril 2025

Cette semaine fait la part belle au box-office sur Prime Video. La plateforme de SVOD accueille pas moins de six longs-métrages et il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes plutôt comédie, Je ne suis pas un héros, le nouveau film de Rudy Milstein avec Vincent Dedienne, devrait vous plaire. Plutôt amateur d'horreur ? Pas de souci ! Cheat et Le Vourdalak vous attendront bientôt. À moins que vous n'ayez envie d'un bon blockbuster, dans ce cas rendez-vous vendredi 25 avril pour Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l'Oiseau chanteur. Ce préquel à la saga culte est idéal pour vous mettre dans le bain avant la sortie du futur nouvel opus. Voici tous les films Prime Video disponibles cette semaine :

22/04 Je ne suis pas un héros — comédie française décalée avec Vincent Dedienne

23/04 Cheat — film d'horreur sur fond de tromperie

25/04 Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l'Oiseau chanteur — le prequel phénomène retraçant les jeunes années du président Snow bien avant sa rencontre avec Katniss Landline — drame sur le quotidien d'une famille chamboulé par la découverte d'une infidélité Le Vourdalak — une histoire savoureuse qui revisite le mythe slave du vampire



Une nouvelle série originale sur Prime Video

En revanche, la pêche est maigre du côté des séries (comme la semaine dernière finalement). Une seule nouveauté arrive dans les prochains jours, mais pas des moindres ! Il s'agit de la série Étoile, la nouvelle production co-dirigée par Amy Sherman-Palladino (La Fabuleuse Madame Maisel) et son conjoint, Daniel Palladino, soit les créateurs de la série à succès Gilmore Girls. Ce drame en plein ballets parisien et new-yorkais s'offre en plus un vedette française dans l'un des rôles-titres. Dans cette série Prime Video, Charlotte Gainsbourg y donne la réplique à Luke Kirby ou en encore Lou Yanic Truesdale.

24/04 Étoile | saison 1 — série dramatique sur deux compagnies de ballet