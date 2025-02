Découvrez les nouvelles images exclusives de la saison 2 de The Last of Us (HBO). Même les fans du jeu ne s'attendent pas à ça, il va y avoir du nouveau.

Plus que quelques mois avant de découvrir enfin la suite de la série The Last of Us de HBO. Après le succès de la première saison et ses audiences records, la hype autour de la saison 2 est palpable. Elle est cependant très attendue au tournant en raison des événements qu'elle adapte du jeu The Last of Us 2. De nouvelles images inédites viennent d'ailleurs de tomber et elles vont étonner même les plus fervents fans.

La série The Last of Us va vous surprendre

Après les trailers, de nouvelles images de la saison 2 de TLOU (HBO) ont été partagés hier en exclusivité par Entertainment Weekly. On y retrouve le casting de tête que nous connaissons déjà bien, à savoir Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie). Ils sont accompagnés d'autres personnages déjà emblématiques de la saison 1, Maria et Tommy, incarnés par Rutina Wesley et Gabriel Luna.









© HBO

Nous avons également un nouvel aperçu des petits nouveaux de la saison 2 de The Last of Us, dont Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Kaitlyn Dever (Abby) et les membres du WLF. Ces derniers font ici leur première apparition sous nos yeux. Nous ne les avions encore jamais vus dans les bandes-annonces. Ainsi, les fans de Naughty Dog reconnaîtront Tati Gabrielle, la tête d'affiche du nouveau jeu du studio, Intergalactic The Heretic Prophet.

Cela dit, c'est un autre détail qui surprendra. Déjà, sur les réseaux sociaux, les internautes réagissent à un détail : la carrure de Kaitlyn Dever. L'actrice est en effet loin d'avoir la musculature imposante d'Abby. Cela promet de changer le rapport au personnage dans cette deuxième saison de The Last of Us.

© HBO

Mais ce n'est pas la seule surprise que ces images nous réservent. Eh oui, un des éléments inédits de la saison 1 nous est exposé concrètement ici. Il s'agit de la descendance de Maria et Tommy ! Rappelez-vous, nous apprenions dans l'épisode 5 que la cheffe de Jackson était enceinte. La saison 2 se déroulant quatre ans après la fin de la précédente, l'enfant est né et a grandi. Voilà un élément totalement exclusif à la série qui va introduire de nouveaux enjeux pour les personnages.

© HBO

À quoi s'attendre pour la saison 2 ?

Ces nouvelles images de The Last of Us HBO démontrent deux choses : d'abord, que certaines séquences du jeu seront bien reproduites dans la série ; ensuite, que cette dernière prendre également son propre chemin. Comme pour la saison 1, cette suite promet de réécrire plusieurs éléments pour apporter autre chose. Cette adaptation promet une fois de plus d'explorer vraiment l'univers établi par l'œuvre originale.

Cela se confirme a fortiori dans l'article d'EW. Le média a pu s'entretenir avec Neil Druckmann et Craig Mazin, les showrunners de la série. Le premier nous prévient, même si la saison 2 de The Last of Us ne contiendra “que” 7 épisodes, chacun sera conséquent. Quant au second, il précise une fois de plus que la série a encore de beaux jours devant elle. « Je pense qu'il est très probable que notre histoire s'étende au-delà de la saison 3 » explique-t-il. Jusqu'où ira-t-elle, il ne sait pas encore, mais ce n'est pas près de s'arrêter.

Dans l'immédiat, attendons de voir ce que la saison 2 de The Last of Us nous réservera ! D'autres surprises seront certainement au rendez-vous. Nous le découvrirons dès le mois d'avril prochain, sur Max et les diffuseurs partenaires, à l'instar de Prime Video en France.