La sortie n'est pas pour demain, mais Netflix s'est livré sur l'un de ses plus gros projets jamais produits. Un film énorme tant au niveau de ses ambitions que des moyens déployés pour lui donner vie. C'est bien simple, c'est déjà l'un des films les plus chers de l'histoire de la plateforme de streaming. Un long-métrage qui va peut-être concurrencer une franchise culte de Disney.

Un trailer XXL pour ce film monstrueux Netflix

Tada Toudoum ! Une des premières nouveautés Netflix de décembre 2023 a été officialisée avec une bande-annonce explosive. Un blockbuster qui a coûté la bagatelle de 166 millions de dollars, mais la firme y croit dur comme un fer et dépense sans compter. Pour situer un peu, le budget de The Gray Man des frères Russo (Avengers) est estimé à 200 millions de dollars et idem pour Red Notice avec Gal Gadot. En troisième position, il y avait jusqu'à maintenant The Irishman (160 millions de dollars), mais il s'est fait dépasser par Rebel Moon. Le prochain projet de Zack Snyder (300, Watchmen...) à 166 millions de dollars.

Mais c'est quoi au juste ? Une fresque SF développée spécialement pour le service de SVOD Netflix. Une production dont le pitch a servi à vendre une ébauche de film Star Wars à LucasFilm... qui a gentiment décliné la proposition. Snyder a donc trouvé refuge sur la plateforme au N rouge et va pouvoir raconter son aventure intergalactique. « Une colonie spatiale située aux confins de la galaxie est menacée par le tyran Balisarius et son armée. Pacifiques, les civils sont désemparés et désespérés. En dernier espoir, ils envoient Kora, une mystérieuse jeune femme, pour chercher de l'aide auprès de guerriers d'autres planètes » synopsis officiel de Rebel Moon.

Pour porter ce film Netflix, Zack Snyder a recruté du beau monde à commencer par Sofia Boutella (Atomic Blonde) pour le rôle principal. Une actrice qui aime l'action et qui sera accompagné par Djimon Hounsou (le film Gran Turismo), Charlie Hunman (Sons of Anarchy) ou encore le grand Anthony Hopkins (Le silence des agneaux).

Rebel Moon, le Star Wars de Zack Snyder, dévoile son jeu vidéo

Rebel Moon sera épique d'après une des actrices, et le premier trailer laisse entrevoir cette grandeur. Maintenant, faut-il encore que ce soit bien exécuté, et on peut avoir des doutes. Les derniers films de Zack Snyder étant hautement critiquables, y compris l'exclu Netflix Army of the Dead. Néanmoins, le leader du streaming vidéo et le réalisateur ne comptent pas attendre pour s'assurer du succès. D'après Snyder, il pourrait y avoir des suites voire même une ou plusieurs séries.

Lors de la conférence Gamescom 2023, on a eu aperçu explosif de Rebel Moon Partie 1 : A Child of Fire qui sera disponible le 22 décembre 2023 sur Netflix. Si les fêtes de Noël ne se passe pas comme prévu, vous aurez moins quelque chose pour vous occuper. Et la suite, c'est pour quand ? Rebel Moon Partie 2 : The Scargiver sera diffusé le 19 avril 2024. Mais ce n'est pas tout.

Zack Snyder veut clairement un univers étendu avec de multiples films, shows télévisés... et un jeu vidéo ! Un RPG qui permettra d'en savoir davantage sur le monde et les personnages de Rebel Moon, et qui sera « littéralement dingue » selon le metteur en scène. Il se déroulera après les deux longs-métrages et aura une composante co-op.