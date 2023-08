Sur Netflix, les séries vont et viennent. Et si le mois de septembre accueillera une série culte pour toute une génération, d’autres se termineront une fois pour toutes.

Pas d’annulation cette fois, mais bel et bien la fin d’une des séries les plus populaires de la plateforme et qui a des millions de fans à travers le monde.

C'est terminé pour cette grosse série Netflix

Les comics Archie, ça vous parle ? Non ? Et pourtant, l’une des séries les plus importantes de la plateforme en est une adaptation libre. On parle ici de Riverdale, une série pour ados et jeunes adultes qui a rapidement fait succomber les téléspectateurs. Aussi appréciée que détestée, elle reste à ce jour l’un des plus gros succès de la plateforme. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et la série s’arrêtera prochainement. L’ultime épisode sera en effet diffusé le 23 août sur CW, la chaîne US propriétaire de la série, et arrivera sur Netflix le 24 août. Après 7 saisons de bons et loyaux services, Archie, Betty, Cheryl, Jughead et compagnie tireront le rideau une fois pour toutes.

Riverdale n'aura pas de saison 8

Pour rappel, Riverdale nous fait suivre les mésaventures d’une bande d’adolescents dans le patelin éponyme. Un endroit où il fait presque bon vivre, puisque ces chers ados seront rapidement confrontés à tout un tas d'affaires sombres dans un premier temps, puis verse dans fantastiques et le bizarre par la suite. D’ailleurs, la série partage son univers avec celui de Sabrina, l'apprentie sorcière, qui a également eu le droit à son adaptation sur Netflix avant de s'arrêter au bout de 4 saisons.

Riverdale est une adaptation très libre de la célèbre série de comics Archie, surtout connue aux États-Unis, son territoire d’origine. On y suit également des ados confrontés à tout un tas de situations plus ou moins dangereuses, mais en moins "adulte" que dans la version télévisée. La série Riverdale va en effet beaucoup plus loin. Plus mature, elle n’hésite pas à parler de sexualité, de meurtre, de secte, de drogue et de tout un tas de choses dans le genre. Pas pour les enfants donc.