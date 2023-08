Hugh Jackman : sauveur potentiel du MCU et des projets Marvel ? Une rumeur étonnante circule, et elle pourrait ravir de nombreux fans. Voyons de quoi il s'agit.

La nouvelle n'est plus vraiment une surprise : Wolverine fera prochainement son entrée officielle dans le MCU, et ce, grâce à sa participation dans le très attendu Deadpool 3. Les fans peuvent être rassurés : le rôle sera repris par son interprète emblématique, le talentueux Hugh Jackman. Avec le temps, il n'a pas seulement marqué une génération ; il est devenu une véritable icône de la pop culture et du fitness, notamment grâce à sa préparation physique impressionnante pour chaque film. L'affection portée à l'acteur et à son personnage est telle que l'on pourrait très bien le retrouver dans d'autres productions Marvel.

Hugh Jackman veut propulser son personnage de Wolverine

D'après DanielRPK, influent commentateur bien informé sur Marvel, Hugh Jackman aurait eu un entretien avec Kevin Feige juste avant le début des grèves d'acteurs. Ils auraient discuté de l'intégration de Wolverine dans un autre film très attendu du MCU : Avengers : Secret Wars.

Avant le début des grèves, Hugh Jackman s'est entretenu avec Kevin Feige au sujet d'"Avengers : Secret Wars Jackman veut que Wolverine ait un rôle important dans le film

Qu'est-ce qu Avengers : Secret Wars ? Il s'agit initialement d'une bande dessinée de 1984 dans laquelle le Beyonder, une entité cosmique, rassemble des héros et des antagonistes de l'Univers Marvel sur une planète distante nommée Battleworld. Il les défie ensuite de combattre entre eux, promettant à celui qui triomphe d'exaucer ses souhaits les plus profonds. Ce récit est notable, entre autres, pour l'introduction du costume noir de Spider-Man, qui deviendra par la suite le symbiote Venom. Cet arc narratif est différent du Secret Wars de 2015, qui explore le mélange des différentes réalités de l'univers Marvel, aboutissant à la disparition de plusieurs mondes. La question reste de savoir sur lequel de ces deux arcs le film se basera, d'autant plus que Wolverine figure dans chacun d'eux. Dans la version de 1984, Wolverine est sélectionné par le Beyonder pour rejoindre cette confrontation épique sur Battleworld. Tandis que dans l'édition de 2015, il apparaît sous une forme alternative, celle de l'univers "Old Man Logan".

Une interprétation culte pour Marvel

L'interprétation culte de Wolverine par Hugh Jackman repose sur plusieurs éléments distinctifs. Jackman a infusé une profondeur et une nuance à Logan, établissant un contraste entre son aspect sauvage et sa quête d'humanité, une dynamique particulièrement palpable dans Logan sorti en 2017. Sur le plan physique, il a métamorphosé son corps pour le rôle, devenant ainsi une référence dans le monde du fitness grâce à son engagement total. La diversité des films dans lesquels il a incarné Wolverine met également en lumière la polyvalence de l'acteur, passant de films d'action à des drames introspectifs. Au fil des ans, sa représentation est devenue emblématique, faisant de lui une légende in-con-tour-nable du MCU.