Une licence ultra populaire et emblématique, en France comme à l'étranger, va atterrir très prochainement sur Netflix. Et elle ne va pas débarquer seule...

Netflix n'a pas d'autre choix que de mettre le paquet comme Prime Video et Disney+. La concurrence est rude et le moindre faux pas peut se payer cher, surtout à une période où les services prennent des décisions qui sont loin de plaire aux abonnés. Et pour que ces derniers ne résilient pas, il n'y a pas de secret : il faut des programmes de qualité, exclusifs, en quantité et variés. Sur ce point précis, la firme au N rouge a peut-être une longueur d'avance et le prouve avec deux nouvelles sorties de mai 2024.

Des grosses sorties Netflix de mai 2024 confirmées

Alors que Netflix s'apprête à déchainer les passions avec son improbable film Sous la Seine, la plateforme nous donne un aperçu de certaines nouveautés à très court terme. Le service de streaming vidéo continue de couvrir tous les genres possible, notamment avec des programmes venus de Corée et du Japon. Même si ce n'est pas au niveau de Crunchyroll, Netflix se repose sur les anime pour voler des clients à ses concurrents.

Les abonnés pourront bientôt regarder les 24 épisodes de la saison 1 de Jujutsu Kaisen - pas de trace de la saison 2 pour le moment. L'adaptation du manga culte de Gege Akutami qui jouit d'une fervente communauté de fans à travers le monde. Une oeuvre au succès monstre autant sur papier que sur le petit ou le grand écran.

Souffrance, regrets, humiliations… les sentiments négatifs que ressentent les humains se transforment peu à peu en fléaux se cachant dans notre existence. Sévissant dans le monde entier, ils sont capables d'entraîner les gens dans de terribles malheurs. Et, parfois même, jusqu'à la mort. De plus, ces créatures ne peuvent être exorcisées que par un autre fléau. Lycéen ordinaire, Yuji Itadori est toutefois doté d'une force physique hors du commun. Un jour, pour sauver un ami attaqué par un fléau, il mange un des doigts du démon à deux visages, devenant à son tour un fléau. Dès lors, il partage son corps avec le démon.. synospis officiel de Jujutsu Kaisen.

Car oui, comme toutes les franchises qui cartonnent, celle-ci s'est aussi exportée au cinéma avec le film d'animation Jujutsu Kaisen 0 qui sera disponible le 1er mai 2024 sur Netflix. Ce préquel, qui se déroule avant la saison 1, a tout arraché au box-office mondial en récoltant plus de 192 millions de dollars. Et si vous êtes très portés sur l'anime, il y a d'autres excellentes nouvelles.

Jujutsu Kaisen, Spy Family, One Punch Man... la folie animée en 2024

La saison 1 de la série Jujutsu Kaisen et le film Jujutsu Kaisen débarquent sur Netflix le 1er mai 2024. Mais le service de streaming vidéo a d'autres manga très connus en stock. My Hero Academia et Spy Family font déjà le show, mais bientôt, les abonnés voir la saison 1 de One Punch Man.