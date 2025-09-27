Alors que la saison 4 de The Witcher est en chemin sur Netflix, et que ce pauvre Liam Hemsworth se prend les foudres des fans qui tirent à l’aveugle, l’une des têtes derrière la série est revenue sur le départ d’Henry Cavill. Pour beaucoup, l’acteur était l’incarnation de Geralt, le vrai et le seul Sorceleur capable d’enfiler le costume. Chacun aura son avis sur la question, mais toujours est-il que le Britannique jouit d’une aura toute particulière. À tel point que son départ de la série a été vécu comme un divorce violent pour beaucoup de fans, suffisamment en tout cas pour pousser son remplaçant à se retirer des réseaux sociaux.

Les rumeurs ne voulaient rien dire, la showrunneuse explique tout

Puisque oui, pourquoi pas harceler quelqu’un qui n’a rien à voir et qui a envie de tenter sa chance en incarnant un personnage légendaire sur petit écran. Dans une interview récente chez Entertainment Weekly, Liam Hemsworth a affirmé avoir quitté ses réseaux sociaux pour ne plus subir de “distraction” à cause du harcèlement massif.

Pourtant, le bougre n’y est strictement pour rien et quand bien même, personne ne mérite un tel traitement.

Dans les colonnes d’Entertainment Weekly toujours, la showrunneuse Lauren Hissrich est revenue sur les rumeurs autour du départ de Cavill. Jusqu’ici, on pensait que l’acteur avait quitté la série en héros pour des « différends créatifs ». De notre point de vue et de celui des fans, on imagine alors que l’acteur était très investi au point de ne pas être d’accord sur tout et de préférer se retirer. Mais comme l’explique Lauren Hissrich, dans le milieu, « ça veut tout et rien dire » . C’est un peu une formule passe-partout.

Henry Cavill dans la série The Witcher ©Netflix

La vérité sur le départ d'Henry Cavill de la série The Witcher

La réalité est tout autre. Henry Cavill avait simplement d’autres projets, rien de plus. La showrunneuse explique qu’« il avait prévu d’autres rôles dans lesquels il voulait vraiment s’investir. […] On ne voulait pas forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne voulait pas faire ». Se sont alors engagées les discussions pour le remplacer pour les saisons suivantes. Un départ qui s'est plutôt fait dans la douceur d'après la showrunneuse et qui a surtout profondément marqué le reste du casting. Anya Chalotra, Yennefer dans la série, affirme avoir pleuré en apprenant la nouvelle. « Je m'en souviens parfaitement. Ça m'a vraiment marquée. Nous étions tellement liés et perdre un membre aussi important de l'équipe… J'ai tout donné pour ce personnage. Au début, je n'avais pas beaucoup d'expérience à mon actif, et cette série représente énormément pour moi. Ça m'a fait mal. » Freya Allan, qui incarne Ciri, explique quant à elle avoir été très triste et avoir repris contact avec Henry Cavill pour lui dire au revoir après son départ.

Après avoir quitté la série The Witcher de Netlfix et son éviction du nouveau DCU désormais géré par James Gunn et Peter Safran, Henry Cavill a annoncé qu’il serait à l’affiche de la nouvelle adaptation de Highlander. On pourra également le retrouver dans la série Warhammer, pour Prime Video, issue du célèbre jeu de plateau dont il serait là aussi grand fan.

Source : Entertainment Weekly