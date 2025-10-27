C’est la dernière semaine du mois d’octobre 2025, et elle s’annonce déjà très riche sur la plateforme Netflix, avec des sorties énormes aussi bien en films qu’en séries.

Cette dernière semaine d’octobre est un peu spéciale, car elle marque aussi la transition avec le mois de novembre en termes de contenu. Les sorties sont nombreuses sur la plateforme Netflix, avec notamment une suite très attendue par les fans.

Les sorties des films en octobre 2025 sur Netflix

Le 29 octobre, Netflix proposera Ballad of a Small Player, un drame élégant et envoûtant qui suit un joueur compulsif en quête de rédemption dans les rues de Macao. Porté par une ambiance feutrée et un ton mélancolique, le film s’annonce comme une belle découverte pour ceux qui apprécient les récits introspectifs et les mises en scène soignées. Deux jours plus tard, le 31 octobre, la plateforme fêtera Halloween avec Le Fantôme de Canterville, une nouvelle adaptation du conte d’Oscar Wilde. Entre humour et frissons légers.

Dès le 1er novembre, Netflix enchaînera avec une sélection de classiques très attendus. Parmi eux, S.O.S. Fantômes et Hook ou la revanche du Capitaine Crochet, deux incontournables des années 80 et 90 qui raviveront la nostalgie des spectateurs. La plateforme ajoutera également Passengers, une romance de science-fiction portée par Jennifer Lawrence et Chris Pratt, ainsi que L’Abominable Vérité, comédie romantique culte avec Katherine Heigl et Gerard Butler. Enfin, Les Invisibles viendra compléter cette belle série de sorties avec un ton plus social et engagé.

29/10 Ballad of a Small Player

31/10 Le Fantôme de Canterville



1er novembre S.O.S. Fantômes Hook ou la revanche du Capitaine Crochet Passengers L’abominable vérité Les Invisibles



Les séries d'octobre 2025 sur la plateforme

Le 29 octobre, Netflix relancera Selling Sunset avec sa saison 9, l’une des téléréalités les plus populaires de la plateforme. Les agents immobiliers de luxe de Los Angeles reprennent du service, entre ventes de propriétés spectaculaires et tensions toujours aussi électriques au sein de l’équipe.

Le 30 octobre, deux nouveautés marqueront la journée, Amsterdam Empire, une série dramatique inédite qui explore le pouvoir, la corruption et les ambitions dans le milieu des affaires néerlandais, et The Witcher Saison 4, très attendue par les fans. Cette nouvelle salve d’épisodes marquera un tournant majeur pour la saga, avec un nouveau visage pour Geralt et une intrigue plus sombre et politique que jamais.

Enfin, le 31 octobre, la plateforme misera sur deux productions très différentes. D’un côté, Nouvelle École Saison 4, la célèbre compétition musicale où des rappeurs venus de toute la France s’affrontent sous le regard de jurés emblématiques. De l’autre, Respira Saison 2, un thriller espagnol.

29/10 Selling Sunset - Saison 9 - Téléréalité

30/10 Amsterdam Empire The Witcher - Saison 4

31/10 Nouvelle École - Saison 4 - Compétition Respira - Saison 2



Source : Netflix