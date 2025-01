Dernière ligne droite avant de plonger pleinement dans le mois de février (oui, déjà, ça passe trop vite). Netflix profite de cette fin janvier pour charger son catalogue avant de passer à la suite, comme pour Prime Video, Disney+ et Max. Au menu cette semaine, un film extrêmement touchant, et le retour de pas moins de six séries, dont une particulièrement appréciée, pour finir le mois de janvier et déjà de grosses sorties pour commencer février.

Tous les films Netflix de la semaine du 26 janvier au 2 février 2025

Netflix nous touche en plein cœur cette semaine avec Les deux hémisphères de Lucca (ou, Los Dos Hemisferios de Lucca dans sa version originale). Un long métrage qui nous fait suivre le quotidien d’une famille dont l’enfant unique, le jeune Lucca, vit avec un handicap lourd et des problèmes de santé. Le film adapte l’histoire vraie de la journaliste Bárbara Anderson, qui a donné (et donne toujours) sa vie pour son fils. Une histoire sur l’amour indéfectible d’une mère et les difficultés du handicap qui prend aux tripes si l’on en croit les premiers retours très positifs du film.

Quant au mois de février il commence sur les chapeaux de roues avec pas moins de 6 films. Netflix met le paquet et nous sort de très gros succès comme le sublime Le Garçon et le Héron, des studio Ghibli, ou encore la trilogie des 50 Nuances de Grey, drames érotico-romantiques avec Dakota Johnson et Jamie Dornan. On pourra aussi noter deux films d'horreur dont la dernière adaptation de The Grudge ou encore A l'intérieur.

31/01 Les Deux Hémisphères de Lucca



1/02 Le Garçon et le Héron - film d'animation du studio Ghibli Complètement cramé ! Flo La trilogie Cinquante Nuances de Grey The Grudge À l'intérieur



Toutes les séries de la semaine du 26 janvier au 2 février 2025

Du côté des séries Netflix, on fait moins dans le sentiment, mais un peu plus dans l’adrénaline. L’anime The Seven Deadly Sins : Four Knight of the Apocalypse revient avec une saison 2 attendue par les fans. C’est d’ailleurs la même chanson pour Knokke off : jeunesse dorée qui rempile avec une saison 2, ainsi que pour La petite fille sous neige. Beaucoup de retours donc cette semaine, mais le plus marquant reste certainement celui de The Recruit.

The Recruit a cartonné à sa sortie, se plaçant dans le top 10 de nombreux pays pendant plusieurs semaines. La série nous fait suivre Owen Hendricks, initialement avocat de la CIA qui se retrouve bien malgré lui embarqué dans un vaste complot, le forçant à plonger la tête la première dans le monde de l’espionnage international. Fort de son casting de bonnes gueules et de son rythme soutenu, The Recruit a rapidement trouvé son public. Désormais, c’est la seconde saison qui débarque sur Netflix, avec encore plus d’action et de tension, ça promet.

29/01 Six Nations : Au contact - saison 2 - série documentaire sportive

30/01 Mo - saison 2 The Seven Deadly Sins : Four Knights of the Apocalypse - saison 2 - série d'animation The Recruit - saison 2

31/01 La petite fille sous la neige - saison 2 Knokke off : jeunesse dorée - saison 2