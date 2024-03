Comme Prime Video et Disney+, le géant Netflix fait une nouvelle fois plaisir à ses utilisateurs avec une tonne de nouveautés. Films, séries, et retours d’émissions appréciées sont au programme pour cette fin du mois de mars 2024. Un mois qui aura été particulièrement chargé et qui nous aura offert quelques bonnes surprises, comme la série Furies (que l’on recommande aux amateurs d’actions bien ficelées) ou encore Le Problème à 3 corps par les créateurs de Game of Thrones. Une série événement qui campe déjà le top 10. Quelques films sont aussi sortis du lot, notamment La Demoiselle et le Dragon avec la star de Stranger Things, Millie Bobby Brown.

Tous les films de la semaine sur Netflix

Plein de cartons et ce n’est pas fini. Cette semaine, Netflix nous a ajouté pas moins de 6 films. Parmi eux, un film d’horreur SF qui a déjà fait ses preuves au cinéma, MEGAN ou M3GAN pour les intimes. Une poupée robotisée dotée d’une intelligence artificielle dernier cri, conçue pour prendre soin des enfants auxquels elle est liée. Et cette chère Megan va prendre son travail un poil trop à cœur. Un film efficace qui a reçu un très bon accueil de la part des critiques et des spectateurs. Outre une poupée flippante à en faire pâlir ce bon vieux Chucky, d’autres films débarqueront dans la semaine.

Vient ensuite le remake d'un grand classique, Le Salaire de la Peur, porté cette fois par Gaston Gastambide et Alban Lenoir qui a su offrir un second souffle aux films d’action français avec notamment la série de films Balle Perdue 1&2. On suivra un commando devant convoyer une cargaison hautement explosive à travers une zone extrêmement hostile. La tension à son comble. En plus de ces deux films, on aura également le droit à une comédie polonaise qui s’annonce plutôt légère (et ça fait du bien par les temps qui courent) mais également des comédies dramatiques.

27/03

Repose en paix

Zéro Pression - une comédie légère à la polonaise

29/03

Le Salaire de la Peur - Un remake français avec Gaston Gastambide (Pattaya) et Alban Lenoir (Balle Perdue 1 & 2)

L’Ame du Chasseur

Les dernières séries du mois de mars

S’il y en a pour tous les goûts côté longs-métrages, les séries ne sont pas en reste. Alors non, il n’y a pas de très grosses sorties comme on a pu en avoir au cours du mois, pas de Furies ou d’Avatar le Dernier Maître de l’Air qui a retourné le mois de février à lui seul, mais des programmes qui, s’ils sont timides, devraient titiller votre curiosité. On passera les nouvelles saisons de certaines téléréalités et le docu-fiction sur Moïse pour se concentrer sur les deux “ vraies “ séries. La première, The Believers, est un thriller thaïlandais qui nous fait suivre trois jeunes entrepreneurs qui se lancent dans une arnaque hautement risquée, mais qui peut rapporter très gros. Suspense et magouille donc.

Enfin, totalement à l’opposé, la série Ronya, fille de brigand quant à elle propose une aventure fantastique dans un univers médiéval teinté de magie et de folklore suédois. On y suivra le périple d’une jeune fille (de brigand) qui, dans ce monde hostile, se fera un ami secret dans une dangereuse forêt magique. Décrite comme onirique et intimiste par Netflix, Ronya, fille de brigand est une adaptation relativement libre d’un célèbre roman suédois du même nom.

27/03

The Believers - thriller thaïladais sur une arnaque colossale

28/03

Ronya, fille de brigand - série fantastique adaptée d'un célèbre roman suédois.

29/03