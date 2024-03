En parallèle des nouveautés Netflix de mars 2024, le service de SVOD va faire le ménage pour supprimer des dizaines et des dizaines de films, séries, documentaires, émissions voire spectacles. Et les abonnés ne peuvent pas y faire grand-chose, c'est le fonctionnement de toutes ces plateformes qui acquièrent des droits pour une durée limitée. Si les prochains départs sont plutôt tranquilles, ça va s'énerver au fur et à mesure et de grands classiques sont sur le point d'être effacés du catalogue. Il y a de vrais chefs-d'œuvres à regarder encore et encore.

Les films qui quittent Netflix en mars 2024

Le mois dernier, Netflix a inclut de véritables pépites intemporelles dans les départs de février 2024. Préparez-vous à bloquer plusieurs soirées en mars, car les suppressions sont encore plus importantes. Les grands classiques que sont Scarface (le remake de Brian De Palma), Ghost ou encore Last Action Hero vivent leurs derniers jours sur la plateforme. Le légendaire Tom Cruise ne pourra pas non plus rester et s'en va comme un prince en compagnie d'Henry Cavill, de sa chemise serré et de sa belle moustache, puisque Mission Impossible Fallout quitte Netflix après le 13 mars.

Avec notre oeil de lynx, on a aussi repéré la prochaine disparition de Crawl avec Kaya Scodelario (Skins, Le Labyrinthe, The Gentlemen...), et réalisé par Alexandre Aja (La Colline a des yeux, Piranha 3D). Il s'agit d'un survival / série B très efficace où la jeune femme va se livrer à un affrontement avec des alligators, après qu'un énorme orage se soit abattu en Floride. Rassurez-vous, ce n'est pas du Sharknado ou autre, mais un film vraiment réussi dans son genre. Dans un style similaire, mais au résultat plus décevant, il y a Overlord de Julius Avery. Un long-métrage de guerre, très léger, avec des zombies nazis.

Bombairiya (11 mars)

Tranquille (11 mars)

7. Koğuştaki Mucize (12 mars)

C'est ta fille (12 mars)

Çarsi Pazar (12 mars)

Mucize (12 mars)

Romantik Komedi (12 mars)

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (12 mars)

Mission Impossible Fallout (13 mars)

'71 (14 mars)

Always Shine (14 mars)

Crawl (14 mars)

Inferno (14 mars)

Overlord (14 mars)

Panique aux funérailles (14 mars)

Sexy Movie (14 mars)

Sous le même toit (14 mars)

Le tigre et l'enfant (15 mars)

Ad Astra (17 mars)

Any Crybabies around ? (19 mars)

Alice (20 mars)

L'embarras du choix (21 mars)

Superlópez (23 mars)

L'appel de la ruche (26 mars)

Jersey Shore Shark Attack (30 mars)

40 ans, toujours puceau (31 mars)

Addicted (31 mars)

Battante (31 mars)

Biker Boyz (31 mars)

Collateral (31 mars)

Écrire pour exister (31 mars)

En route ! (31 mars)

Entre amis (31 mars)

Firestarter (31 mars)

Ghost (31 mars)

Grimsby, agent trop spécial (31 mars)

Guy (31 mars)

Heidi (31 mars)

La véritable histoire du Chat Botté (31 mars)

Lancelot, le premier chevalier (31 mars)

Last Action Hero (31 mars)

Lavender (31 mars)

Le cas 39 (31 mars)

Le Casse de Central Park

Mon Ket (31 mars)

Mon Roi (31 mars)

Mr Wolff (31 mars)

Noé (31 mars)

Norbit (31 mars)

Scarface (31 mars)

The Blind Side (31 mars)

Tiger & Bunny: The Beginning (31 mars)

Tiger & Bunny: The Rising (31 mars)

La trilogie Very Bad Trip (31 mars)

Les départs séries Netflix de mars 2024

Ca va être dur si vous avez à peine entamé l'incontournable série comique Community, mais les six saisons disparaissent également de Netflix dès le 31 mars. Au moins, ça vous laisse plusieurs week-ends, et les épisodes étant très courts (environ 20 minutes), vous arriverez peut-être à tous les visionner avant qu'il ne soit trop tard.

Les Meurtres de Valhalla, une production policière BBC qui a reçu de bonnes critiques, sera enlevé du catalogue à compter du 13 mars prochain. Soit dès la semaine prochaine. « Un policier d'Oslo au lourd passé retourne dans son Islande natale pour aider une inspectrice dévouée à traquer l'auteur d'une série de crimes liés à une photo » synopsis officiel (via Netflix). Pour le jeune public, c'est aussi la toute dernière chance pour regarder les séries Titeuf ou Pablo, tandis que les adultes pourront peut-être frémir devant The 100 ou The Cursed.

Les Meurtres de Valhalla (13 mars)

Million Dollar Listing: New York (14 mars)

Titeuf (16 mars)

The Cursed (17 mars)

Ultraviolet (17 mars)

Final Space (18 mars)

Pablo (25 mars)

Community (31 mars)

Fi (31 mars)

Santiago des mers (31 mars)

The 100 (31 mars)

Trigun (31 mars)

Les docs et émissions supprimés en mars 2024

Il n'y a pas beaucoup de documentaires et émissions dans les départs Netflix de mars 2024, mais il y en a tout de même. Le reportage « Not a Game » tente de dresser un portrait des joueurs, de la relation qu'il entretienne avec le média et de la façon dont ce dernier est perçu par les parents. La possibilité d'en faire son métier, en se lançant dans l'esport, et également un des sujets traités dans le doc. Si vous voulez savoir s'il est bourré de clichés ou non, il sera supprimé le 30 mars. Le groupe de J-Pop Perfume squatte encore la plateforme de streaming vidéo avec leur concert Reframe Theatre Experience with you, qui a été capturé à Shibuya. Enfin, trois représentations théâtrales japonaises « Seven Souls in the Skull Castle » figurent aussi dans les sorties Netflix.