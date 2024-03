La série évènement des créateurs de Game of Thrones est enfin dispo sur Netflix et ça promet du très, très lourd.

C’est le printemps et les grosses sorties bourgeonnent encore plus vite que nos arbres sur Netflix. À peine remis de la série Furies et du film La Demoiselle et le Dragon, le géant de la SVOD nous décoche sa nouvelle série phénomène, Le Problème à 3 corps, chapeautée par les créateurs de Game of Thrones qui se sont ici inspirés des romans chinois éponymes. Une saga littéraire forte qui se transforme ici en une série de science-fiction qui s’annonce déjà haletante. C’est le gros événement de ce printemps, sans aucun doute.

La série évènement de ce printemps enfin dispo sur Netflix

Des scientifiques chinois font des essais dans les années 60 et prennent une décision radicale qui aura des répercussions bien au-delà de l’espace-temps. Sur plusieurs continents et à des années d'écart, cinq amis brillants font des découvertes ahurissantes alors que les lois de la science se dérèglent et qu’une grande menace émerge. Le synopsis ne tourne pas vraiment autour du pot, mais les intrigues devraient être nombreuses. Les romans sont en tout cas devenus extrêmement populaires et ont littéralement secoué le genre.

Reste à savoir si maintenant la série sera à la hauteur des attentes, mais pour assurer le spectacle, les créateurs de la série ont mis le paquet avec un casting 5 étoiles. À l’affiche, on retrouve pas mal de têtes connues de Game of Thrones (étonnant n’est-ce pas ?) comme John Bradley-West (Sam Tarly dans GoT) ou encore Liam Cunningham (Davos Mervault dans GoT). D’autres visages très célèbres comme Benedict Wong (Dr Strange) ou encore Eiza González (Baby Driver). Une belle grappe de talents donc que l’on attend désormais au tournant. Le Problème à 3 Corps est dispo dès maintenant sur Netflix.