On est lundi, et même si ça ne rime pas, c'est l'heure de notre résumé hebdomadaire des sorties de la semaine en SVOD sur Netflix, Disney+, Prime Video et Max. Du 10 au 16 février 2025, la firme au N rouge a offert un agenda des nouveautés très riche aux abonnés. En termes de films, les classiques Basic Instinct et Gladiator sont arrivés au catalogue avec The Witcher : Les sirènes des abysses, la trilogie Moi, moche et Méchant, Les Minions, Uncharted et bien d'autres choses dont la fin de la série Cobra Kai.

Tous les films Netflix du 17 au 23 février 2025

Quoi de neuf dans les sorties de la semaine Netflix du 17 au 23 février 2025 ? Le cinéma francophone sera à l'honneur avec l'ajout le 19 décembre 2025 de deux films : Dans la brume et Chien de la casse. Dans la brume est un long-métrage de Daniel Roby avec le français Romain Duris (la trilogie de Cédric Klapisch) et la franco-ukrainienne Olga Kurylenko (Oblivion, Tyler Rake 2). On suit les survivants d'une étrange brume mortelle qui s'est abattue sur Paris. La comédie française Chien de la casse raconte quant à elle l'histoire de Dog et Mirales, qui vivent dans un petit village et dont les vies vont être changées lorsqu'une inconnue, Elsa, débarque pendant l'été.

Les amateurs de suspense et de thriller auront l'occasion de voir ou revoir Le Maître du jeu dès le 22 février 2025 sur Netflix. Un film du réalisateur Gary Felder (Le Collectionneur, Pas un mot...) avec un gros casting composé de John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Cliff Curtis ou encore Luis Guzmán (Mercredi). « Trois ans après l'assassinat de son mari et de onze de ses collègues sous les balles d'un tueur fou, Celeste Wood espère que soient sanctionnés les fabricants d'armes impliqués dans ce tragique fait divers. Décidé à gagner ce combat, l'avocat de la plaignante, Wendall Rohr est un homme pétri de principes généreux, un modèle de probité et de courtoisie sudiste ».

19/02 Dans la brume Chien de la casse

22/02 Le Maître du jeu



Toutes les séries du 17 au 23 février 2025

Les nouveaux films et les séries inédites Netflix du 17 au 23 février 2025 font jeu égal avec trois ajouts au catalogue de chaque côté. S'il y a des basketteurs parmi vous, le documentaire au format épisodique L'Or à bout de bras vous plongera dans les coulisses des Jeux Olympiques 2024 de Paris, alors que les meilleures équipes se battent pour tenter de décrocher le plus de médailles prestigieuses possibles.

Mais l'addition à surveiller de très près, c'est la série originale Netflix Zero Day qui promet du lourd, rien que pour son casting. Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Connie Britton, Matthew Modine (Stranger Things), Joan Allen ou encore Angela Bassett vont donner la réplique à un acteur absolument légendaire, Robert De Niro. « Comment découvrir la vérité quand on ne peut pas se fier à sa propre mémoire ? À la suite d'une cyberattaque dévastatrice, un ancien président est chargé de trouver les responsables au milieu du chaos ambiant ». Pour voir le grand Robert De Niro dans Zero Day, rendez-vous le 20 février 2025 sur Netflix.

18/02 L'Or à bout de bras - série documentaire de basket pendant les Jeux Olympiques 2024 de Paris

19/02 L’histoire de ma famille - saison 1

20/02 Zero Day - saison 1 avec - nouvelle série avec Robert de De Niro



Source : Netflix France.