Nous arrivons à la deuxième moitié du mois d'août 2026 et les plateformes de SVOD ont encore de quoi vous servir. Netflix sort certains de ses meilleurs atouts de l'été face à Prime Video ou Disney+. Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir d'excellents films d'une part. D'autre part, la plateforme de SVOD a plusieurs séries en réserve rien que pour vous. Voici le calendrier des sorties du 16 au 23 août.

Tous les nouveaux films à venir sur Netflix cette semaine

Il y a de quoi faire pour les amateurs de cinéma cette semaine sur Netflix. Avant que les salles françaises ne vous embarquent dans leur programme culte des prochaines semaines, profitez de votre abonnement pour découvrir plusieurs films qui ont fait l'actualité ces dernières années. Pour notre part, on craquera avant tout pour The Island, le film de SF dystopique signé Michael Bay. Outre son concept inquiétant qui pourrait bien remettre votre vie en question, on retrouve les performances géniales d'Ewan McGregor, Scarlett Johansson et Sean Bean. Si vous êtes plus d'humeur romantique, dans ce cas notez bien la date de sortie de Last Days of Summer. Kate Winslett et Josh Brolin y dessinent une ode amoureuse touchante et parfaite pour l'été. Et si vous en redemandez, voici le calendrier complet :

17 AOÛT : The Island – film de science-fiction de Michael Bay. Desperado – film d'action de Robert Rodriguez.

19 AOÛT : La Guerre selon Charlie Wilson – biopic sur le député texan en pleine guerre d'Afghanistan. Belle fille – comédie française avec Alexandra Lamy en Corse.

21 AOÛT : Manuel de survie à l'apocalypse zombie – comédie horrifique de Christopher Landon. Last Days of Summer – drame romantique avec Kate Winslet et Josh Brolin.

22 AOÛT : Les Flingueuses – comédie policière avec Sandra Bullock et Melissa McCarthy. Avis de Mistral – comédie dramatique avec Jean Reno en Provence.



De nouvelles séries du 16 au 23 août 2026 sur la plateforme de streaming

Les sérievores vont aussi être bien servis du 16 au 23 août sur Netflix. Le service de streaming ajoute plusieurs nouveautés assez iconiques. On ne passera évidemment pas à côté de la cinquième et dernière saison d'Outer Banks, qui promet de nous accompagner avec émotion et rebondissement pour la fin de l'été. Si vous recherchez plus l'action, on vous recommandera alors SEAL Team, qui débarque en intégralité dans le catalogue au N rouge. On y retrouve David Boreanaz, le Angel de Buffy contre les vampires, dans le rôle d'un membre de la Navy pour des missions militaires périlleuses. D'autres nouveautés seront en plus à retrouver cette semaine :

17 AOÛT : CoComelon : Le petit jardin du savoir – dessin animé pour les tout petits.

18 AOÛT : SEAL Team | saison 1 à 7 – série militaire au cœur de la Navy.

19 AOÛT : Love Is Blind : Royaume-Uni | saison 3 – télé-réalité de rencontre à l'aveugle.

20 AOÛT : Outer Banks | saison 5 – série adolescente sur une bande qui se découvrent et tentent de percer un mystère.

