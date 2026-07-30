Netflix a dévoilé une dernière bande-annonce pour la fin pour de l’une de ses séries les plus regardées et appréciées depuis son lancement, il y a 6 ans maintenant.

Peu après avoir dévoilé l’intégralité des nouveautés d’août 2026, Netflix s’attaque désormais à promouvoir des programmes phares du mois prochain. Parmi eux, la cinquième et ultime saison d’Outer Banks, sa série aux quelque 200 millions de vues. Après 4 saisons de chasses au trésor et de trahisons, les Pogues s’apprêtent à tirer leur révérence avec leur aventure la plus sombre.

De quoi parlera la saison 5 d'Outer Banks ?

Et pour cause, la saison 5 d’Outer Banks reprendra directement après le final brutal de la saison 4, marqué par un meurtre qui a particulièrement choqué les fans de la série Netflix. Une disparition, qui, comme le montre la dernière bande-annonce, continuera de hanter le groupe. De retour à Outer Banks, John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) et Cleo (Carlacia Grant) sont entièrement démunis. Ils n’ont plus rien, ni argent, ni maison, ni plan pour rebondir. Même Rafe (Drew Starkey), longtemps considéré comme l’un des antagonistes de la série Netflix, semble maintenant faire cause commune avec les Pogues.

« Je ne laisserai pas Groff gagner », lance Kiara dans le trailer, bien décidée à retrouver l'assassin. Selon la légende présentée dans cette bande-annonce, la mystérieuse Blue Crown, au cœur de cette ultime chasse au trésor, serait capable de ramener les morts à la vie. Est-ce que JJ pourrait revenir à la vie ou est-ce seulement le deuil qui anime cette nouvelle aventure ? Netflix entretient volontairement le mystère, sans fermer la porte à un retour surprise, donc.

Quand la saison d'Outer Banks sera disponible sur Netflix ?

Cette saison 5 d'Outer Banks sera également celle d'un John B transformé. Interrogé par Tudum, Chase Stokes explique que son personnage doit désormais composer avec la responsabilité de devenir père. « C'est la première fois qu'on le voit autant hésiter », confie l'acteur. Il décrit également ce tournage comme « le plus exigeant physiquement, émotionnellement et mentalement » de toute la série. Les cascades improbables seront de retour.

La saison 5 et fin d’Outer Banks sera ainsi disponible dès le 20 août 2026 sur Netflix. Elle sera composée de 10 épisodes d’une heure chacun, qui sortiront tous à cette date, contrairement à la saison 4 qui avait été scindée en deux parties, diffusées à quatre semaines d'intervalle.

Source : Netflix