disney+ va sortir le dernier film d'une des plus grosses licences de tous les temps en septembre 2026, et une nouvelle saison pour cette série adorée.

Après un mois d'août 2026 étoffé, Disney+ prépare une rentrée sur les chapeaux de roues avec l'arrivée d'Avatar 3 en septembre 2026. À cela s'ajoute la nouvelle saison d'une série qui a cartonné et continue de plaire aux fans de série comme Friends ou encore New Girl et How I Met Your Mother.

Tous les films Disney+ confirmés pour septembre 2026

On ne sait pas encore tout ce que Disney+ prévoit, mais une chose est sûre, c'est Avatar 3 De Feu et de Cendres qui va tirer toute la couette. Le troisième volet de la saga imaginée par James Cameron rejoint Disney+ le 18 septembre, neuf mois après sa sortie en salles en France, après avoir fait un carton au cinéma, même si c'est beaucoup moins que les deux précédents films. Dans cette suite, on retrouve Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña) au sein du clan Metkayina, sur les récifs de Pandora.

Endeuillée après la mort d'un de leurs enfants, la famille tente d'éviter une nouvelle tragédie, mais se retrouve prise pour cible par le peuple des Cendres. Annoncé comme l'épisode de la saga sur le plan narratif, ce troisième film a bien eu du mal à convaincre les foules, notamment à cause de son manque d'inventivité. Ça ne l'a pas empêché d'empocher plus d'un milliard de dollars et de rencontrer un vrai succès commercial. Nul doute que les spectateurs seront également au rendez-vous sur Disney+ également.

18/09 Avatar 3 De Feu et de Cendres



Toutes les séries confirmées en septembre 2026

Côté séries, le mois de septembre réserve au moins une nouveauté qui nous tarde de découvrir : la saison 2 de la série Adults. Une comédie qui rappelle le bon vieux temps comme New Girl, How I Met Your Mother ou encore Friends. On retrouvera ainsi nos cinq potes new-yorkais tentant, tant bien que mal, de devenir des adultes responsables. Cette nouvelle saison très attendue arrivera d'un bloc le 30 septembre sur Disney+.