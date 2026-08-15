Netflix aura un mois de septembre 2026 certainement chargé en nouveautés avec notamment le retour d'une de ses séries qui cartonnent à chaque nouvelle saison. On aura aussi le droit au retour de One Piece d'une manière surprenante.

Comme Disney+ ou encore Apple TV, Netflix prépare un mois de septembre 2026 aux petits oignons avec le retour de licences cultes comme One Piece, de nouveautés inédites, et le nouveau chapitre de Monstres, la série événement de Ryan Murphy.

Tous les films Netflix confirmés pour septembre 2026

Côté films, le mois sera surtout marqué par le retour de Dix pour cent, six ans après la fin de la série. Ce long métrage retrouve Camille Cottin, Laure Calamy, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Nicolas Maury dans une suite directe de la série culte qui était jusqu'ici diffusée sur France 2 entre 2015 et 2020. L'histoire se déroule cinq ans après la fermeture de l'agence ASK alors qu'Andréa Martel n'a pas d'autre choix que de faire appel à son ancienne équipe pour un nouveau projet complètement différent. Un film qui parlera forcément aux fans de la série, et aux amateurs de comédie légère.

Autre grosse sortie confirmée sur Netflix en septembre 2026 : Le Problème final. Adapté d'un best-seller espagnol, la série nous transporte au printemps 1959. On va y suivre treize personnes isolées par une violente tempête dans un hôtel situé sur un îlot au large de Majorque. Et lorsqu'un meurtre est commis, tout va basculer. Un thriller déjà qualifié d'Agatha Christie espagnol par certains, on attendra de voir ce qu'il en est réellement sur Netflix à la fin du mois de septembre.

03/09 Fito Paez : Le monde dans une chanson

10/09 Dix pour cent : le film

25/09 Le Problème final



Toutes les séries confirmées en septembre 2026

Avec les séries, Netflix mise sur le retour de deux licences appréciées. Tout d'abord One Piece, qui reviendra avec une série LEGO, un projet ambitieux et mystérieux. Mais c'est surtout la nouvelle saison de Monstre qui va faire beaucoup de bruit comme à chaque fois. Après Jeffrey Dahmer, les frères Menendez et Ed Gein, la série s'attaque à l'un des faits divers les plus mystérieux de l'histoire américaine : celui de Lizzie Borden, accusée d'avoir tué à coups de hache son père et sa belle-mère Abby, avant d'être finalement acquittée. Comme d'habitude, la série mélangerait faits réels et pure fiction, d'autant qu'ici, l'affaire n'a jamais vraiment été résolue. Ella Beatty (Feud: Capote vs. The Swans) incarne Lizzie, entourée de Charlie Hunnam (Ed Gein) ou encore Rebecca Hall (Godzilla vs Kong). Les huit épisodes seront disponibles d'un coup le 17 septembre, pour ce que Netflix présente déjà comme son prochain rendez-vous évènement de la rentrée.