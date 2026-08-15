Le mois d’août est peut-être encore loin d’être fini pour Prime Video, mais l’heure est déjà venue de jeter un œil aux nouveautés à venir en septembre 2026 sur la plateforme.

Tandis que l’été poursuit tranquillement son cours, l’heure est déjà venue pour les différentes plateformes de SVOD de préparer leur rentrée. Car oui, il n’y a pas que dans l’industrie du jeu vidéo qu’un gros mois de septembre se prépare. Du côté de services comme Netflix, Disney+, Apple TV et compagnie, de belles choses attendent également les abonnés. Et le planning commence d’ailleurs d’ores et déjà à se préciser. La preuve avec les premières sorties confirmées pour Prime Video en septembre 2026, qui fera notamment la part belle aux nouvelles séries.

Tous les films à venir sur Prime Video en septembre 2026

Côté films, tout d’abord, un seul programme a pour l’instant été confirmé par la plateforme d’Amazon, et il s’agira d’une romance adaptée des livres éponymes d’Emma Green : Toi + Moi, Seuls contre tous. Réalisé par Manon Gaurin, celui-ci racontera l’histoire d’Alma, une jeune femme issue d’une famille riche prise d’amour pour Vadim Arcadi, un étudiant rebelle au passé trouble. Cette relation, toutefois, va rapidement attirer l’attention d’un étrange individu, qui menace de les exposer au grand jour. Un drame proposé en exclusivité sur Prime Video.

18/09 Toi + Moi, Seuls contre tous



Toutes les séries à venir sur la plateforme d’Amazon

Côté séries, ensuite, la diversité et la nouveauté seront au rendez-vous, puisque trois programmes originaux ont pour l’instant été confirmés par Amazon. A Love Other Than Yours, d’abord, permettra aux amateurs de drama coréens de voir l’amour d’un couple être mis à rude épreuve le temps de 14 épisodes, tandis que Neagley marquera quant à lui le coup d’envoi du spin-off de Reacher, série très populaire de Prime Video. Enfin, les amateurs d'automobile ne voudront sans doute pas manquer The Grand Tour, émission lancée par d’anciens de Top Gear.

04/09 The Grand Tour – Saison 1

12/09 A Love Other Than Yours – Saison 1

16/09 Neagley – Saison 1



Source : Prime Video