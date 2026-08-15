Les salles de cinéma promettent de faire salles combles en France pour pour la suite de 2026. Après les blockbusters de cet été, préparez-vous pour une tonne de films qui ont marqué votre enfance.

Alors que les chiffres du cinéma en France sont en berne depuis quelques années, 2026 est en train de faire tourner la balance. Après les succès phénoménaux de cet été, des sagas iconiques comme Harry Potter et d'autres films qui ont marqué surtout votre enfance sont de retour au cinéma. On peut même compter sur le retour d'Avengers Endgame avant Doomsday en version longue. On vous donne toutes les dates.

La liste des films culte de votre enfance de retour au cinéma en 2026

Par cette chaleur, rien de mieux que de se faire une toile pour profiter un petit peu de la clim. Alors pourquoi ne pas profiter au passage d'une bonne séance de cinéma pour voir ou revoir des classiques de la Pop culture ! D'autant que vous allez avoir de quoi faire jusqu'à la rentrée avec de très gros films qui reviennent en salles. Harry Potter, Hunger Games, Cars et même Avengers... voici le calendrier :

Du 26 août au 1 er septembre 2026 : les 8 films Harry Potter

: les 8 films Harry Potter À partir du 9 septembre 2026 : Akira

: Akira Dès le 23 septembre 2026 : Avengers Endgame, en version longue

: Avengers Endgame, en version longue À partir du 30 septembre 2026 : Cars Quatre roues, le premier film de la trilogie

: Cars Quatre roues, le premier film de la trilogie Du 7 octobre au 4 novembre 2026 : les 5 films Hunger Games

Harry Potter, l'intégrale à revoir en une semaine

Avec l'arrivée de la série HBO Harry Potter fin 2026, le Wizarding World vous propose de vous replonger dans l'histoire cultissime de l'apprenti sorcier. Exceptionnellement, les 8 films de la saga reviennent au cinéma pendant une semaine. Qui plus est, vous pourrez tous les découvrir en 4DX pour la toute première fois dans les salles équipées pour une immersion magique. Alors, vous allez vous faire un marathon ou juste revoir votre épisode préféré ?

© Warner Bros. Pictures

Les 8 films de la saga Harry Potter seront diffusés au cinéma en France du mercredi 26 août au mardi 1er septembre 2026.

Akira, le film culte de l'animation japonaise à redécouvrir en IMAX

Véritable monument du cinéma d'animation japonais, Akira est un chef-d'œuvre à voir au moins une fois dans sa vie... et pourquoi pas en IMAX ? Le film de Katsuhiro Ōtomo, adapté de son manga éponyme, reviendra en salles à la rentrée dans une version encore plus impressionnante. L'occasion de replonger dans les profondeurs de Néo-Tokyo et de suivre le périple d'une jeunesse abandonnée alors qu'une organisation mène des expériences sur des individus pour faire naître en eux des pouvoirs qui pourraient finir ravager ce monde déjà en ruines.

Akira sera au cinéma en France en IMAX à partir du 9 septembre, après une avant-première le 4 septembre 2026.

Avengers Endgame à revoir avant Doomsday avec des scènes inédites

Envie d'une petite piqure de rappel avant la sortie de Doomsday cet hiver ? Les super-héros Marvel reviennent en version longue le 23 septembre prochain pour la resortie d'Avengers Endgame. Épisode crucial dans la saga, il marque la fin d'un cycle pour le MCU. Alors, avant de découvrir la relève dans le prochain film, rappelez-vous des enjeux en place et découvrez même des scènes inédites pour cette diffusion exceptionnelle 7 ans après sa sortie originale.

© Marvel Studios

Avengers Endgame resort en France le 30 septembre 2026 avant la sortie de Doomsday le 16 décembre prochain.

Cars Quatre Roues, le premier film à revoir exceptionnellement en salles

Walt Disney Pictures et Pixar font vrombir les moteurs pour les 20 ans du premier Cars. Le film qui a lancé la légende Flash McQueen sur la piste va s'offrir une séance exceptionnelle dans plusieurs pays, dont la France. Rendez-vous au cinéma le 30 septembre pour redécouvrir l'histoire de cette histoire de voitures qui parlent, font la courses, se lient d'amitié et tombent amoureuses. Un classique à ne pas louper au cinéma !

© Walt Disney Pictures / Pixar

Le premier Cars revient au cinéma en France le 30 septembre 2026.

Toute la saga Hunger Games au cinéma avec le nouveau volet

Avant le Lever de soleil sur la moisson, revivez toute la saga Hunger Games au cinéma. Du premier volet jusqu'au préquel La Ballade du Serpent et de l'Oiseau chanteur, les 5 films adaptés des romans dystopiques de Suzanne Collins seront de retour en salles à raison d'un épisode par semaine jusqu'à la sortie du 6ᵉ volet. C'est l'occasion de retrouver Jennifer Lewrence dans le rôle de Katniss Everdeen, de ses débuts comme tribu jusqu'à son aventure en tant que Geai Moqueur, mais aussi de replonger dans les jeunes années du président Snow et de ce qui l'a conduit à devenir qui il est.

Les 5 films Hunger Games seront diffusés au cinéma du 7 octobre au 4 novembre 2026.