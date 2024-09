Les services SVOD se sont donnés rendez-vous en septembre pour s'offrir une rentrée en beauté, tant du côté de Netflix que de Disney+, Prime Video ou encore Max. La tendance se poursuit du côté de la marque au N rouge, avec une deuxième semaine qui ne manque pas de programmes valant le coup d'œil. Voyons ce que la plateforme nous réserve jusqu'au 15 septembre.

Une seconde semaine de septembre chargée chez Netflix

Commençons par les sorties films de la semaine sur Netflix, avec du très beau monde. Et elle démarre littéralement sur les chapeaux de roue, avec dès aujourd'hui l'intégrale des films Fast & Furious. Ce sont donc 11 films qui mettent la gomme sur la plateforme, pour une belle réunion de famille automobile en perspective. On enchaîne les 13 et 14 septembre avec respectivement Uglies, un film de SF dystopique avec Joey King et Marcel le coquillage (et ses chaussures), une comédie familiale mélangeant film et animation. On termine la semaine cinématographique en beauté chez Netflix, avec notamment le premier et excellent Dune de Denis Villeneuve, ainsi qu'avec Pourris gâtés, une comédie française avec Gérard Jugnot ; et L'origine du monde, une autre comédie française avec Laurent Laffite.

Côté séries, Netflix se montre un peu plus sage, avec une deuxième de septembre cela dit marquée par le retour d'une série adorée. Dans l'odre, nous avons The Circle Game: USA saison 7 le 11 septembre. Puis trois séries s'invitent d'un coup sur la plateforme le 12 septembre : la partie 2 de la saison 4 d'Emily in Paris ; Angel Di Maria : À l'assaut du Mur ; et Into the Fire : la Fille disparue.

