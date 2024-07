Dune 2 a tout écrasé au box-office et a fait bien mieux que le précédent. Avec 711 millions de dollars générés, contre 407,6 millions, Denis Villeneuve a réussi son pari. Et pour rien ne gâcher de la fête, les critiques ont été élogieuses partout dans le monde. Quoi qu'on en pense, ça restera l'un des longs-métrages de SF les plus importants de ces dernières années. Un grand spectacle qui se finit néanmoins sur un cliffhangher et qui appelle à une suite. Ça tombe bien, elle arrive et peut-être plus vite qu'on ne pouvait le croire.

Dune 3 bientôt dans les salles ?

« J'ai réalisé les deux films à la suite, ce qui fait sens pour moi. J'ai senti que c'était le bon moment pour avancer juste après Dune 1. Mais cela veut aussi dire que j'ai passé six ans sur Arrakis non-stop. Je pense qu'il est sain de faire une pause » a déclaré Denis Villeneuve lorsqu'il a été interrogé sur la sortie de Dune 3. Le réalisateur s'est épanché sur sa fatigue ressentie après avoir enchaîné ces deux gros morceaux, en ajoutant qu'il ne voulait pas se lancer dans un troisième épisode sans être prêt. Malgré cela, Dune 3 est bien en cours d'écriture depuis plusieurs mois maintenant. Les choses semblent bien avancer et le cinéaste a visiblement changé d'avis.

D'après les informations de The Hollywood Reporter, qui est une source très fiable, Denis Villeneuve pourrait « avoir changé d'avis et s'être tourné à nouveau vers Dune ». Qu'est-ce que ça signifie ? Que Dune 3 pourrait finalement être le prochain film du metteur en scène, alors qu'il a pourtant d'autres projets sur le feu. Cette décision, tout de même inattendue au regard des précédents déclarations de Villeneuve, pourrait précipiter la sortie du dernier long-métrage. Dune 3 pourrait être diffusé au cinéma le 18 décembre 2026, et serait en concurrence frontale avec l'un des nouveaux films Star Wars en développement. Cette date correspond en tout cas au lancement de la prochaine production de Denis Villeneuve. À voir si cette grosse surprise sera officialisée par Warner Bros et le réalisateur dans les semaines à venir.

Dune « Messiah » 3 adaptera le Messie de Frank Herbert. Un volet qui se concentrera sur le basculement de Paul Atréides (Timothy Chalamet) et sur le personnage de Zendaya (Chani). « La colère éprouvée par le personnage de Zendaya [à la fin de la deuxième partie] est énorme. Je ne veux pas révéler ce que je vais faire, mais je sais exactement quelle direction je vais prendre » a fait savoir Denis Villeneuve (via Collider).