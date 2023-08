Pas de repos pour Netflix qui continue d'annoncer à un rythme soutenu ses futures sorties. De belles choses arrivent, comme la dernière saison de Sex Education en septembre, mais le géant au N rouge vient de dévoiler une autre série. Un show télévisé qui se base en partie sur un film culte et qui hype déjà les fans.

Une oeuvre culte revient sur Netflix avec une série

Edgar Wright, réalisateur de la trilogie Cornetto (Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du Monde), s'est lancé un énorme défi en 2010. Porter sur grand écran le comics culte Scott Pilgrim. Ce qui a donné lieu à un film en prises de vues réelles explosif, inventif avec ce mélange entre manga, comics et jeu vidéo. Un long-métrage qui a été boudé au cinéma mais qui, comme d'autres avant lui, a connu un gigantesque succès d'estime après sa sortie. Il est devenu culte pour beaucoup de personnes.

Il y a plus d'un an, Netflix a annoncé le retour de cette oeuvre sous forme de série animée. Quelques mois plus tard, voici le premier trailer très prometteur de Scott Pilgrim Takes Off. Une adaptation écrite par Bryan Lee O'Malley, l'auteur du comics, et réalisée par le studio d'animation Science Saru (Devilman Crybaby, Inu-Oh). Abel Góngora, qui a mis en boîte le court-métrage T0-B1 de Star Wars Visions sur Disney+, a été choisi pour diriger le casting original du film.

Oui, Netflix met le paquet en s'offrant les services des acteurs du film culte. Ainsi, on retrouvera Michael Cera (Scott Pilgrim), Mary Elizabeth Winstead (Ramona Flowers), Anna Kendrick (Stacey Pilgrim), Brice Larson (Envy Adams), Aubrey Plaza (Julie Powers), Chris Evans (Lucas Lee) ou Kieran Culkin (Wallace Wells), entre autres. Ils seront tous là pour la version originale. Pour l'heure, aucun détail sur les doublages français.

Un autre retour inattendu

La série Netflix Scott Pilgrim Takes Off sera disponible sur la plateforme dès le 17 novembre 2023 partout dans le monde. Et si vous vous demandez qui est à la bande-son très rock, la firme a indiqué « On aura aussi droit à de nouvelles compositions musicales par Joseph Trapanese et Anamanaguchi » (via Twitter). On jugera sur pièce de la qualité de ces premiers 8 épisodes, mais ce court aperçu hype les fans. Le rendu a les faveurs de ces derniers qui sont heureux de retrouver Scott Pilgrim et Ramona Flowers. « Je vais pleurer, c'est tellement beau. J'attends cette série depuis 2010 »; « Ca a l'air incroyable »; « Et avec le casting original ? Oh mon dieu ! » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Ces dernières heures, le retour d'une série fantastique Netflix a également été officialisé. Il s'agit de Warrior Nun. « Je m'appelle Dean English et je suis le producteur exécutif de Warrior Nun. Je suis celui qui a trouvé le comics et qui a posé la dangereuse question « Et si ? ». Tout d'abord, je tiens à remercier tous les fans fidèles. C'est grâce à vous et votre incroyable énergie que nous continuons d'aller de l'avant pour faire ces histoires. Tout cela en vaut la peine grâce à vous. Merci beaucoup de votre soutien indéfectible. Je suis très heureux d'annoncer que Warrior Nun revient sous la forme d'une trilogie de films. Oui, une trilogie de films. Trois. » (via WarriorNunSaved).

Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui ont milité durement pour une suite, n'hésitant pas à se payer un énorme panneau publicitaire devant les locaux de Netflix pour se faire entendre. Warrior Nun est donc assuré d'avoir un avenir et il pourrait même être très radieux. Lors de cette annonce, le producteur exécutif a confirmé qu'un univers étendu est possible avec plusieurs films et séries. Toutefois, aucune info sur le diffuseur, mais ce ne sera pas Netflix. La firme au N rouge ayant annulé la série après deux saisons.