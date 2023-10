C'est bientôt Halloween et vous devriez trouver votre bonheur sur Netflix. Pour ce mois des morts-vivants, la plateforme a par exemple ajouté Conjuring 1 & 2, ou la série dramatique teinté d'horreur : La Chute de la Maison Usher. Si vous n'aimez pas frissonner et / ou que vous pensez qu'il n'y aura plus rien d'intéressant en octobre, voici une grosse annonce pour novembre 2023.

Netflix fait revenir une licence ultra culte, ça va être énorme

Le calendrier des nouveautés Netflix des deux prochains mois commence à prendre forme, et il risque d'y avoir quelques immanquables dans le lot. On peut déjà citer The Killer, le prochain film de David Fincher (Seven, Fight Club), qui sera disponible le 10 novembre 2023. Mais la firme au N rouge a une autre cartouche énorme en stock. Une licence légendaire, hyper appréciée des fans d'animation, annonce sa venue dans quelques semaines.

« Le grand retour des frères Elric » déclare Netflix sur X afin de notifier ses abonnés de l'arrivée de Fullmetal Alchemist Brotherhood. La deuxième adaptation du manga d'Hiromu Arakawa, sorti après la bande dessinée japonaise, qui est plus proche du matériel d'origine. Elle conserve par exemple les mêmes événements, mais surtout une fin identique à contrario de Fullmetal Alchemist.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Netflix précise que la série Fullmetal Alchemist Brotherhood sera offerte aux abonnés dans son intégralité. Ces derniers ne vont donc rater aucune miette de cette oeuvre très populaire auprès des fans d'anime et de mangas. « Dans le monde surnaturel de cet anime, les frères Edward et Alphonse combattent des forces malfaisantes pour récupérer leurs corps après avoir souffert dans leur chair ». En tout, 64 épisodes de 25 minutes environ pourront être regardés dans les nouveautés Netflix de novembre 2023.

Crédits : Netflix.

L'intégrale Fullmetal Alchemist Brotherhood arrive !

Cette annonce de la sortie, en intégralité, de Fullmetal Alchemist Brotherhood sur Netflix a été accueillie avec une grande joie en France. « Je vais enfin pouvoir le voir »; « Les goats, merci pour ce chef d'oeuvre ! »; « Moi qui voulais continuer depuis pas mal de temps, ça tombe bien ! »; « Je vais trop me le refaire »; « Cette fois-ci, laissez-le pour la vie svp » peut-on lire sur X.

Mais dans les commentaires, certains sont plus cinglants et ne digère pas la nouvelle augmentation des prix Netflix. À la surprise générale, une hausse a été appliquée sans prévenir. Elle vise uniquement deux offres, mais les tarifs vont mal. L'abonnement Essentiel coûte 10,99€ au lieu de 8,99€, le Premium monte jusqu'à 19,99€ contre 17,99€ avant aujourd'hui. Si ces changements tarifaires ne vous rebutent pas, voici les quelques nouvelles sorties Netflix de novembre 2023. Une liste évidemment non exhaustive :