Chaque semaine, le catalogue des plateformes de SVOD se renouvelle et Netflix n'échappe à cette tradition. Les premières nouveautés de novembre 2023 ont permis aux abonnés de visionner plusieurs séries inédites, ou nouvelles saisons de shows existants, comme avec l'arrivée d'Onimusha. L'adaptation télévisuelle de la franchise très appréciée de Capcom qui tarde à faire son retour avec un épisode flambant neuf. Blue Samurai est aussi un autre anime qui rencontre un succès critique.

En termes de films Netflix, Mélanie Laurent a présenté son Ocean's Eleven à la française avec Voleuses, tandis que Famke Janssen - Jean Grey dans X-Men - a fait son comeback dans le thriller Locked In. Mais ce qu'il ne fallait pas rater de la S44, c'est le documentaire Sly: Stallone par Stallone. Un reportage plus intimiste et moins impressionnant qu'Arnold, mais qui reste intéressant pour les fans de l'un des monstres du cinéma d'action.

À découvrir également les nouveautés Disney+ de novembre 2023 et les nouvelles sorties Prime Video de novembre 2023.

Les films Netflix du 6 au 12 novembre 2023 (S45)

Quels films pour les sorties Netflix de la semaine 45 ? Ça va aller très vite puisqu'il y en a qu'un, mais le nombre n'a pas d'importance ici. Le réalisateur de Seven, Fight Club ou encore Zodiac, David Fincher, collabore à nouveau avec la firme au N rouge pour The Killer. Un long-métrage inédit avec Michael Fassbender qui ne déçoit pas, mais qui divise quand même certains. Actuellement, il est à 88% sur Rotten Tomatoes avec plus de 165 critiques, et 82% pour les spectateurs. La moyenne IMDB de 7,4/10 semble aller dans le sens des retours les plus positifs. Ce sera disponible le 10 novembre sur Netflix.

Les films de la semaine 45

The Killer (10 novembre)

Synopsis : « Après une catastrophe évitée de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même. Dans une chasse à l'homme internationale qui, selon lui, n'a rien de personnel ».

Les séries Netflix de la semaine : de l'amour et de l'animation (S45)

C'est un peu plus fourni du côté des nouvelles sorties séries Netflix, sans être la folie totale. Au cas où vous avez dévoré Onimusha, Pluto ou Blue Samouraï, vous pourriez avoir envie d'essayer Akuma Kun. Un show d'animation qui se base sur le manga de Shigeru Mizuki et qui sort pour le 100ème anniversaire du mangaka. Une nouvelle série qui est réalisée par Fumitoshi Oizaki (Romeo x Juliet) en partenariat avec Jun'ichi Satō (Sailor Moon).

Le lendemain, soit le 10 novembre, Netflix ajoutera At the Moment. Une série taiwanaise autour de l'amour, avec des réussites et des échecs, dans un contexte de pandémie mondiale de COVID-19.

Les séries de la semaine 45

Akuma Kun (9 novembre)

Synopsis : « Akuma-kun, un garçon élevé par un démon, enquête avec son partenaire à moitié humain, Mephisto III, sur des mystères et des meurtres liés à des phénomènes paranormaux ».

At the Moment (10 novembre)

Synopsis : « Cette série d'anthologie raconte dix histoires uniques de passion amoureuse ou de peine de cœur, qui se déroulent pendant la pandémie ».

Les documentaires et émissions (S45)

Pour se rattraper des films et séries peu nombreux, les nouveautés Netflix du 6 au 12 novembre 2023 mettent le paquet sur les documentaires avec une sélection hyper variée. Encore une fois, on aura format épisodique qui traitera de l'amour, alors que Robbie Williams se concentrera sur la carrière solo du britannique, ancien membre de Take That. Si ça ne vous parle pas, vous pourrez sortir le pop-corn devant l'un des plus grands scandales français avec un doc sur l'affaire Woerth-Bettencourt.

Vous vous demandez ce qu'est le Darknet ? Cet espace d'Internet qui ne semble avoir aucun limite ? Netflix vous propose d'en apprendre davantage dans Cyberbunker : les dessous du darknet. Enfin, une poignée de réalisateurs tels que le grand Guillermo Del Toro ou Rian Johson (Star Wars 8, Looper...) discutent du Grauman's Egyptian Theatre, un ancien cinéma situé sur Hollywood Boulevard à l'architecture unique, qui a d'ailleurs été racheté par Netflix. La firme au N rouge ayant bien l'intention d'y organiser des avant-premières et autres événements.

Les docs et émissions de la semaine 45

Robbie Williams (8 novembre)

Synopsis : « Après 25 ans de carrière solo exceptionnelle, Robbie Williams revient sur ses jeunes années et sur sa vie passée sous le feu des projecteurs ».

Twin Flames : Les dérives d'un univers de rencontres (8 novembre)

Synopsis : « Dans cette série documentaire, d'anciens disciples racontent les pratiques inquiétantes d'un couple à l'origine d'un business spirituel proposant de trouver le grand amour ».

L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde (8 novembre)

Synopsis : « Comment un conflit entre la femme la plus riche du monde et sa fille a-t-il tourné au scandale national ? Cette série documentaire captivante raconte toute l'histoire ».

Cyberbunker : Les dessous du darknet (8 novembre)

Synopsis : « Ce documentaire révèle comment un groupe de hackers a rendu possibles les pires trafics du Web depuis un bunker de la Guerre froide situé dans une paisible bourgade allemande ».

L'Egyptian Theatre, monument du cinéma hollywoodien (9 novembre)

Synopsis : « Guillermo del Toro, Rian Johnson et d'autres grandes figures du cinéma reviennent sur le passé du célèbre Egyptian Theatre de Los Angeles, qui retrouve sa gloire d'antan ».