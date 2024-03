Une nouvelle semaine démarre et comme à chaque fois, on fait le tour des plateformes SVOD pour découvrir les sorties des jours à venir. Du 26 février au 3 mars 2024, Netflix a ajouté quatre films dont deux inédits, Spaceman et Code 8 Partie 2. Du côté des séries, Blood & Water a fait son retour avec sa saison 4, tandis que Furies, une production française, a fait son entrée. Deux shows populaires qui figurent respectivement à la troisième et à la première place du top 10 des séries les plus vues en France à l'heure d'écrire ces lignes. Quoi de neuf pour la semaine 10 ?

Les films Netflix du 4 au 10 mars 2024 (S10)

L'un des plus gros cartons Netflix, Stranger Things, sera de retour en 2025... pour la dernière fois ! Eh oui, au cas où vous ne seriez pas au courant, la série se terminera avec la saison 5 et fera donc ses adieux l'année prochaine. Une conclusion qui devrait être très émouvante d'après plusieurs acteurs. Mais si vous êtes attachés à ce casting, et plus particulièrement à Millie Bobby Brown (Eleven), vous allez pouvoir la revoir dès cette semaine dans La Demoiselle et le Dragon (Damsel).

De quoi s'agit-il ? D'un long-métrage fantastique dans lequel Millie Bobby Brown incarne une jeune femme qui va accepter d'épouser un beau prince. Mais le conte de fées va virer à l'horreur lorsque la famille royale jette leur belle-fille dans un précipice en guise de sacrifice. Cette dernière s'en sort indemne, mais va devoir lutter pour sa survie alors qu'elle se réveille dans une grotte peuplée par un dragon. Ce sera disponible le 8 mars sur Netflix. La comédie 10 jours sans maman avec Franck Dubosc arrive quant à elle le 6 mars.

Les films de la semaine 10

10 jours sans maman (6 mars)

La Demoiselle et le Dragon (8 mars)

Les séries Netflix de la semaine du 4 au 10 mars 2024 (S10)

Après le film exclusif La Demoiselle et le Dragon, une autre sortie exclusive sera disponible dans les nouveautés Netflix du 4 au 10 mars 2024. C'est la série The Gentlemen dérivée du long-métrage homonyme de Guy Ritchie, et qui est d'ailleurs toujours réalisée par le cinéaste britannique. Si le scénario est similaire, le casting est tout autre.

Exit Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), Matthew McConaughey ou Colin Farrell. Le metteur en scène a fait appel à Theo James (Divergente), Kaya Scodelario (Skins), à son chouchou Vinnie Jones (Arnaques, Crimes et Botanique) ou encore à Giancarlo Esposito (Breaking Bad). « Déterminé à extirper sa famille de leurs griffes, Eddie tente de prendre les gangsters à leur propre jeu. Mais à mesure qu'il s'enfonce dans la criminalité, il commence à y prendre goût ». À voir le 7 mars sur Netflix. En complément, il y aura la mini-série SF The Signal.

Les séries de la semaine 10

The Gentlemen (7 mars)

The Signal (7 mars)

Les nouveautés documentaires et émissions (S10)

On termine les sorties Netflix avec les prochains documentaires et émissions de la semaine 10. En verre et contre tous, qui s'intéresse à l'art du soufflage de verre, revient pour une saison 4. L'humouriste Hannah Gadsby sera aussi de la fête, mais pas pour un nouveau stand-up. « Gender Agenda » réunit des comiques genderqueer, venus du monde entier, le temps d'une soirée à Londres orchestrée par Hannah Gadsby. Après l'humour, l'effroi avec le doc Le Programme : Sectes, mensonges et enlèvements. Un reportage qui dévoile les méthodes effroyables d'une école à New York. « Interdit de parler, de sourire ou de sortir. L'Academy at Ivy Ridge prétendait utiliser la thérapie et les activités récréatives pour aider les adolescents en difficulté. Au lieu de cela, ces jeunes ont subi des violences mentales et physiques dans le cadre d'un programme sectaire » (via Netflix).

Les docs et émissions de la semaine 10

Hannah Gadsby's Gender Agenda - nouveau stand-up (5 mars)

Le Programme : Sectes, mensonges et enlèvements (6 mars)

En verre et contre tous - saison 4 (8 mars)a