Netflix reste encore aujourd'hui l'un des mastodontes en matière de plateforme de SVOD. Les arrivées du mois de janvier 2024 l'ont bien montré, et une bonne surprise attend maintenant les abonnés. En effet, il s'agit d'une nouvelle série dont la date de sortie vient d'être communiquée. La cerise sur le gâteau concerne la personne qui chapeaute le projet. Si vous connaissez un peu son travail, vous allez sûrement aimer ce qui va suivre.

Une nouvelle série arrive sur Netflix, elle va vous plaire

On parle de la série The Gentlemen, prévue pour Netflix, qui s'est récemment offert un premier teaser. Cette dernière est créée par Guy Ritchie, que vous connaissez peut-être pour Revolver, Snatch ou les films Sherlock Holmes de 2009 et 2011. C'est un réalisateur plutôt bien apprécié de la critique et du public, ce qui rend le visionnage de la bande-annonce encore plus excitant. Mais certains d'entre vous sont probablement en train de se dire : « je n'ai pas déjà vu ce nom quelque part ? ». Si c'est le cas, alors oui, votre mémoire ne vous joue pas des tours.

Pour cause, la série, bientôt disponible sur Netflix, est basée sur le film du même nom. Celui-ci est sorti en 2020 (en France), et il a été réalisé par Guy Ritchie. Il a globalement reçu un accueil assez favorable, et au niveau commercial, le succès fut au rendez-vous. Ceci dit, à quoi doit-on s'attendre pour cette nouvelle version de The Gentlemen ? Le casting a bien évidemment changé, et il ne faut donc pas compter sur le retour de Matthew McConaughey ou Colin Farrell. Néanmoins, il y a tout de même du beau monde.

Au menu, on a de gros noms comme Ray Winstone (The Departed, Black Widow), Theo James (Divergente, Golden Boy), mais ce n'est pas tout. On relève également le monstrueux Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Boys), Kaya Scodelario (Skins, Le Labyrinthe), ou encore Joely Richardson (Red Sparrow, Color Out of Space). Quant à la série en elle-même, elle arrivera sur Netflix en mars 2024. Pour information, les deux premiers épisodes seront réalisés par Guy Ritchie, qui est également co-scénariste et producteur exécutif du projet.

Trailer de The Gentlemen, bientôt disponible sur Netflix

Et ça raconte quoi ?

La série nous fera suivre les aventures d'Eddie Horniman, un aristocrate anglais qui va reprendre les terres de son père suite à son décès. Le problème, c'est qu'il faisait partie d'un empire du cannabis. Bref, pas de pression. Donc forcément, ça attire le regard de nombreux gangsters. Eddie n'a pas le choix, il va devoir s'adapter à cette nouvelle vie et s'enfoncer dans la criminalité. La bande-annonce met déjà l'eau à la bouche, et il nous tarde de pouvoir suivre tout ça en mars prochain. On le répète, mais il faudra bien être abonné à Netflix.