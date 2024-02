Découvrez l'agenda complet des nouveautés Netflix de mars 2024. D'énormes sorties inédites et très attendues arrivent. Et il se peut que Spider-Man soit de retour...

Netflix a fait un beau mois de février 2024 avec le gros carton House of Ninjas et la série Avatar. Deux productions originales qui ont fait les affaires de la plateforme. En plus, les abonnés ont eu le droit à des classiques tels que les deux Maman j'ai raté l'avion, Le Diable s'habille en Prada ou Footloose (1984). Mais la firme au N rouge a mis de côté une bonne partie de ses grosses cartouches pour les nouveautés de mars 2024. Si vous faites partie des millions d'abonnés, certains des plus gros films et séries Netflix de 2024 vous attendent dans les prochains jours. L'un des meilleurs mois du service de SVOD.

Les nouvelles sorties Netflix de mars 2024

Les nouveautés Netflix de mars 2024 vont faire plaisir aux fans du super-héros le plus populaire de la planète, Spider-Man. L'homme-araignée de Marvel va tisser encore sa toile sur le service avec une collection de quatre films, de trois ères différentes. Celle d'Andrew Garfield avec The Amazing Spider-Man 1 & 2, celle de Tom Holland avec Far From Home, et celle des merveilleux longs-métrages d'animation avec New Generation (Into the Spider-Verse).

Et ce n'est pas l'unique retour puisque Baby Driver d'Edgwar Wright (Shaun of the Dead) a également décidé de rappliquer pour mettre un peu d'ambiance. L'histoire ? On suit un jeune chauffeur, très doué et expérimenté, qui roule pour des braqueurs, mais jamais sans musique. On vous laisse découvrir, mais prêtez bien attention à la bande-son justement, qui est indispensable dans Baby Driver.

C'est plutôt inattendu, mais l'intégrale de Monk figure aussi au programme de mars 2024. Une série des années 2000 où l'on suit les pérégrinations Adrian Monk qui, après l'assassinat de sa femme, va passer de policier à détective privé. Un changement pas vraiment souhaité, mais plutôt imposé en raison de ses TOCS (Troubles Obsessionnels Compulsifs). On aura également la série Furies avec Mathieu Kassovitz, Marina Foïs, Lina El Arabi (Les Meilleures)... « En quête de vengeance après la mort de son père, une jeune femme se retrouve prise dans la toile de la Furie, gardienne de l'ordre au sein du crime organisé parisien ». Mais d'autres choses extrêmement attendues sont prévues et on vous les présente plus bas avec les programmes Netflix de mars 2024 à ne pas manquer.

Les films de mars 2024

Spaceman (1er mars)

Baby Driver (1er mars)

10 jours sans maman (6 mars)

La Demoiselle et le Dragon (8 mars)

Boîte noire (13 mars)

Irish Wish (15 mars)

The Amazing Spider-Man (15 mars)

The Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros (15 mars)

Spider-Man: Far From Home (15 mars)

Spider-Man: New Generation (15 mars)

La prochaine fois je viserai le coeur (15 mars)

Bodies Bodies Bodies (19 mars)

Shirley (22 mars)

Le Salaire de la Peur Remake (29 mars)

Les séries de mars 2024

Furies (1er mars)

Blood & Water - saison 4 (1er mars)

Supersex (6 mars)

The Gentlemen (7 mars)

The Signal (7 mars)

Young Royals - saison 3 (11 mars)

Bandidos (13 mars)

Ahiru No Sora (14 mars)

Chicken Nugget (15 mars)

Monk - l'intégrale de la série (15 mars)

Young Royales - saison 3 épisode final (18 mars)

Le Problème à 3 corps (21 mars)

Les documentaires, émissions et télé-réalité de mars 2024

Hannah Gadsby's Genden Agenda - nouveau stand-up (5 mars)

Le Programme : Sectes, mensonges et enlèvements (6 mars)

En verre et contre tous - saison 4 (8 mars)

Turning Point : L'arme nucléaire et la guerre froide (12 mars)

Outreau : un cauchemar français (15 mars)

100% Physique ! Sous terre - saison 2 (19 mars)

Les programmes Netflix de mars 2024 à ne pas manquer

Ce qui fait la différence dans les nouveautés Netflix de mars 2024, ce sont les énormes projets inédits et exclusifs à la plateforme de streaming vidéo qui débarquent. Et la firme au N rouge n'a pas lésiné sur les moyens. D'abord, les abonnés vont pouvoir revoir Mille Bobby Brown (Stranger Things) à l'occasion du film fantastique La Demoiselle et le Dragon. Elle incarne une jeune femme qui accepte d'épouser un beau prince, mais qui va être jetée par la suite dans une grotte abritant un dragon. Va t-elle survivre ? Réponse le 8 mars 2024.

Puisqu'on parle de dragons, restons sur le sujet avec la série événement Le Problème à 3 corps. Pourquoi est-elle importante ? Déjà, elle adapte la trilogie de livres chinois, écrite par Liu Cixin, qui a reçu le prix le plus prestigieux de science-fiction là-bas. Ensuite, il s'agit de la nouvelle série de David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones. Deux très bonnes raisons d'attendre de pied ferme le show Netflix pour voir s'ils sont capables de recréer le phénomène GoT. Disponible le 21 mars 2024.

Autre série attendue également dans les ajouts Netflix de mars 2024 : The Gentleman. Un show basé sur le film homonyme de Guy Ritchie. Le réalisateur est d'ailleurs de retour, mais le casting a été renouvelé avec Kaya Scodelario (Skins, Le Labyrinthe), Theo James (Divergente, Golden Boy) ou encore Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Boys). Les films ne seront pas en reste puisque le long-métrage de SF Spaceman avec Adam Sandler et Paul Dano (The Batman) est en approche, tout comme le remake du Salaire de la peur avec Franck Gastambide.

Le Problème à 3 corps (21 mars) - Exclusivité

Le Problème à 3 corps, la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones, prend place dans la Chine des années 60. Une décision catastrophique d'une jeune femme va avoir des répercussions à travers le temps et l'espace, qui vont modifier considérablement le monde d'aujourd'hui. Une équipe de remarquables scientifiques, et un inspecteur peu conventionnel, doivent alors s'associer pour faire face à la plus grande menace de l'humanité, tout en essayant de réparer les pots cassés. John Bradley-West, alias Samwell Tarly dans GoT, est au casting.

La Demoiselle et le Dragon (8 mars) - Exclusivité

« Une jeune femme docile accepte d'épouser un beau prince et réalise que la famille royale a choisi de la sacrifier en remboursement d'une dette ancienne. Jetée dans une grotte abritant un dragon cracheur de feu, elle ne pourra compter que sur son intelligence et sur son courage pour survivre » synopsis officiel via Netflix.

The Gentlemen (7 mars) - Exclusivité

Nouvelle distribution pour la série The Gentlemen, mais une histoire similaire puisqu'il est encore question de drogue. Eddie Horniman (Theo James) va se retrouver avec un empire du cannabis entre les mains, après la mort de son père. Un héritage pas réellement sécurisant dans la mesure où Eddie va être confronté à des criminels prêts à prendre ce qu'on lui a donné. « Déterminé à extirper sa famille de leurs griffes, Eddie tente de prendre les gangsters à leur propre jeu. Mais à mesure qu'il s'enfonce dans la criminalité, il commence à y prendre goût »

Le Salaire de la peur remake (29 mars)

La firme au N rouge se risque à proposer une relecture d'un film culte français d'Henri-Georges Clouzot, Le Salaire de la peur. Un long-métrage qui a déjà été réinterprété par le mythique réalisateur William Friedkin (L'Exorciste), sous le nom du Convoi de la peur (Sorcerer en VO). Le pitch est identique à l'original et raconte l'histoire d'un puits de pétrole, dans le désert, qui est sur le point de s'embraser. Seule solution pour éviter cela, et des morts, provoquer une explosion avec de la nitroglycérine. Mais avant cela, une équipe va devoir la transporter à bord de deux camions qui seront malmenés durant le voyage. Un film avec Franck Gastambide, Alban Lenoir, Sofiane Zermani (Fianso) et Ana Girardot. Le Salaire de la Peur Remake sera disponible le 29 mars 2024.