Netflix a prévu plein de choses durant cette année avec deux sorties importantes pour le mois prochain. Et c'est le long-métrage de SF Spaceman qui ouvrira le bal à partir du 1er mars avec Adam Sandler et Paul Dano (L'Homme-Mystère dans The Batman). Une semaine plus tard, la plateforme dégainera également un autre projet très attendu et qui a coûté assez cher. La firme au N rouge a en effet investi 70 millions de dollars pour offrir un spectacle épique. Est-ce que ce sera réellement le cas ? Un trailer massif a été mis en ligne.

Une bande annonce pour cet énorme film Netflix de mars 2024

« Une jeune femme docile accepte d'épouser un beau prince et réalise que la famille royale a choisi de la sacrifier en remboursement d'une dette ancienne. Jetée dans une grotte abritant un dragon cracheur de feu, elle ne pourra compter que sur son intelligence et sur son courage pour survivre . Tel est le synopsis du prochain blockbuster de Netflix, La Demoiselle et le Dragon. Un film de fantasy réalisé par Juan Carlos Fresnadillo (28 semaines plus tard) avec un casting de stars.

Pour tenir le rôle principal, Netflix n'a pas été cherché bien loin. La plateforme a fait confiance une nouvelle fois à Millie Bobby Brown qui joue Eleven dans la série Stranger Things. Elle sera aux côtés de Nick Robinson (Kong Skull Island), Shohreh Aghdashloo (24 Heures Chrono), Robin Wright (House of Cards) et d'Angela Bassett vu dans plusieurs productions Marvel dont les Black Panther.

C'est clairement un film événement pour Netflix qui espère peut-être en faire une franchise. Le service de SVOD a en effet besoin de projets de grande envergure pour continuer à se créer une identité, et pour attirer continuellement du monde. La dernière bande annonce de La Demoiselle et le Dragon (Damsel) montre en tout cas certaines ambitions visuelles, mais il faut que le reste soit également au niveau. Ce sera disponible le 8 mars 2024 sur Netflix.

Un trailer pour La Demoiselle et le dragon avant Stranger Things 5

La Demoiselle et le dragon fait partie de la longue liste de nouveautés Netflix 2024. Et ça ne fait que commencer ! En revanche, ne vous attendez pas à revoir Millie Bobby Brown et le reste de la clique de Stranger Things dans les prochains mois. Le couperet est tombé il y a quelques jours : la saison 5 sera disponible en 2025. La grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood étant la raison du « report » de ces ultimes épisodes. Une fin qui pourrait être riche en surprises, et qui devrait émouvoir les abonnés Netflix.

« Avant la grève, on nous a envoyés des scénarios. Ils sont incroyables, comme d'habitude. Les frères Duffer, qui sont en grève, continuent de surpasser. C'est une sacrée entreprise. Certains des éléments de décors et des scénarios que nous avons pu voir dépassent tout ce que nous avons fait par le passé. J'ai hâte de conclure de manière audacieuse et incroyable. Je sais comment ça se termine et c'est très, très émouvant » avait déclaré David Harbour (Jim Hopper).