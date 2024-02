Netflix a enfin sorti sa série hyper attendue Avatar : le dernier Maître de l'air, mais les débuts prometteurs semblent un peu loin. Les critiques professionnelles ne sont pas convaincues par les acteurs, la mise en scène ou encore les effets spéciaux, et de ce fait, les avis sur la série Avatar se sont dégradés. Les spectateurs, eux, semblent plus appréciés et offrent à l'heure d'écrire ces lignes une moyenne de 71% sur Rotten Tomatoes. Nouvelle semaine, nouveaux programmes, et encore une fois, l'une des plus grosses sorties de 2024 arrive sur le service de SVOD.

Les films Netflix du 26 février au 3 mars 2024 (S9)

Pour les nouveautés du 26 février au 3 mars 2024, Netflix va montrer un autre genre de Père Noël capable de se prendre pour John Wick en tabassant des mercenaires venus cambrioler une famille. Il s'agit de Violent Night avec David Harbour (Stranger Things) dans le rôle principal. De l'action, il y en aura également avec Code 8 : Partie 2 qui sera diffusé en exclusivité sur la plateforme à partir du 28 février 2024.

Quelques jours après, le 1er mars 2024, une autre exclu pointera le bout de son nez : Spaceman. Un film de SF où un astronaute parti en mission, incarné par Adam Sandler tente de sauver son mariage avec le soutien d'une étrange créature jouée par Paul Dano (The Batman). Un top ou flop Netflix ? C'est partagé. « Il n'y a pas grand-chose à aimer, hormis la réalisation, dans le dernier film de Johan Renck » (via DiscussionFilm). « Un drame de science-fiction captivant mais assez puissant » (via Hollywood Reporter). Le réalisateur de Chernobyl n'a pas l'air d'avoir fait mouche cette fois. Enfin, ne passez à côté de Baby Driver d'Edgard Wright qui revient sur la plateforme.

Les films de la semaine 9

Code 8 : Partie II (28 février)

Violent Night (29 février)

Spaceman (1er mars)

Baby Driver (1er mars)

Les séries Netflix de la semaine du 26 février au 3 mars 2024 (S9)

Pour la semaine 9, les abonnés ont aussi le droit à une nouvelle série 100% Netflix, Furies. « En quête de vengeance après la mort de son père, une jeune femme se retrouve prise dans la toile de la Furie, gardienne de l'ordre au sein du crime organisé parisien » synopsis officiel. Une production française avec l'ex Robin des Bois Marine Foïs qui délaisse les vannes de LOL : Qui rit, sort saison 4 pour un jeu bien plus musclé, Mathieu Kassovitz (La Haine) et Lina El Arabi (Les Meilleures) en têtes d'affiche. La série à suspense sud afraicaine, Blood & Water, revient quant à elle pour une saison 4 à partir du 1er mars prochain sur Netflix.

Les séries de la semaine 9

Furies (1er mars)

Blood & Water - saison 4 (1er mars)

Les nouveautés documentaires et émissions Netflix (S9)

Les abonnés Netflix pourront aussi découvrir la série-documentaire American Conspiracy : Une enquête tentaculaire ce mercredi 28 février. Un programme qui s'intéresse aux affaires non résolues les plus inexplicables des États-Unis et notamment celle de « La Pieuvre ». Une organisation secrète responsable de vol de logiciels d'espionnages gouvernementaux, de meurtres étranges déguisé en suicide comme celui de Danny Casolaro, et de certains des plus grands scandales politiques du 20ème siècle.

Les docs et émissions de la semaine 9

American Conspiracy : Une enquête tentaculaire (28 février)