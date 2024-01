Netflix va bientôt diffuser l'un de ses plus gros films de l'année et il pourrait bien créer la surprise. En tout cas, c'est intriguant et on peut compter sur un acteur et un réalisateur de talent pour faire monter la sauce.

Netflix enchaîne les projets à une vitesse folle ; pourtant, 2024 devrait être une année plus calme qu’à l'accoutumée d'après les responsables de la plateforme. Nous verrons, mais pour le moment, les sorties se multiplient alors qu'on vient juste de mettre un pied dans la nouvelle année. D’ailleurs, l’une des prochaines grosses cartouches de la firme s’est dévoilée il y a peu et le film promet quelques surprises.

L'acteur fétiche de Netflix devrait créer la surprise

Monsieur Netflix, l’une des célébrités les mieux payées du monde, et pourtant, on ne le voit jamais au cinéma, ou presque. Un acteur abonné aux films un peu bateaux, aux comédies nanardesques bien souvent, mais qui arrive tout de même à nous surprendre parfois. Vous l’avez ? On parle ici d’Adam Sandler (Murder Mystery, Copain pour toujours…), un comédien extrêmement apprécié outre-Atlantique que vous avez obligatoirement vu une fois (c’est un minimum) si vous avez l’habitude de décimer les programmes Netflix.

L’homme enchaîne les films plus vite qu’on arrive à les regarder, quitte à participer à des longs-métrages qu’on aura vite oubliés. Mais parfois, Sandler débarque là où on ne l’attend pas et nous surprend avec ses talents dramatiques et crédibles. Un acteur multifacette qui devrait en surprendre plus d’un dans son prochain film, Spaceman, à des kilomètres de ce qu’il fait habituellement.

Un très gros film par un réalisateur de talent

L’acteur sera prochainement à l’affiche de Spaceman, la nouvelle grosse réalisation de Johan Renck, réalisateur de très gros succès comme la mini-série Chernobyl, créée par Craig Mazin. Il a également réalisé quelques épisodes d'autres séries phares comme Breaking Bad ou encore The Walking Dead. Il sera même pressenti pour réaliser quelques épisode de la série The Last of Us pour finalement se faire prendre la place. Un joli palmarès donc, ce qui a de quoi attiser notre curiosité pour le prochain long-métrage du Suédois.

Spaceman s’inspirera d’un roman tchèque, l’Astronaute en Bohème, et nous contera l’histoire d’un astrophysicien parti en mission aux confins de la galaxie et qui souffre cruellement de la séparation avec sa femme, incarnée par Carey Mulligan. C’est alors qu’il fera la rencontre d’une étrange créature extraterrestre avec qui il va se lier d’amitié. Une comédie dramatique qui devrait grandement surprendre. Spaceman débarquera sur Netflix dès le 1er mars prochain. Direction les étoiles, ou presque.