La plus grosse série Netflix de l'année 2024 est enfin là et envoie du lourd pour son lancement sur la plateforme. Ca s'annonce assez épique et certains fans adorent déjà.

Les nouveautés Netflix de la semaine sont indéniablement plus riches que celles de Prime Video et Disney+. Plusieurs films et documentaires sont attendus avec la trilogie Belle et Sébastien, She Said ou encore la saison 6 de Formule 1 : Pilotes de leur destin. Des programmes qui intéresseront certains abonnés, mais qui restent mineurs par rapport à ce que l'on trouve dans la catégorie des shows télévisés. Une série ultra attendue arrive enfin et la firme au N rouge l'a fait savoir il y a quelques avec une ultime bande-annonce bien explosive. Le futur carton attendu ?

LA grosse série Netflix très attendue de 2024 est là

C'est l'heure de la délivrance, ou du cauchemar, pour les fans d'Avatar, le maitre de l'air. L'adaptation live-action a été mis en ligne sur Netflix ce jeudi 22 février à 9h01. Et oui, tous les huit épisodes sont disponibles, donc vous pouvez voir toute cela d'une traite sans attendre la suite chaque semaine.

Avant le grand jour, le géant de la SVOD a évidemment pousser une dernière fois son projet avec une ultime bande annonce. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les moyens semblent avoir été mis pour créer de grosses scènes d'action. Des séquences où les éléments (eau, terre, feu, air) caractéristiques de l'original se déchainent à l'écran. En revanche, avec la compression YouTube, il est difficile de se faire un avis très tranché sur la qualité des effets spéciaux. Mais bon, comme rappelé, la version finale est actuellement sur Netflix, donc les abonnés peuvent juger par eux-mêmes cet aspect.

Faut-il redouter cette adaptation ? Pour l'instant, les premiers avis d'Avatar Netflix sont très positifs et on a l'impression de revoir le même départ qu'avec la série live-action One Piece. « Le premier épisode d'Avatar The Last Airbender est fantastique ! Dès la scène d'ouverture, on réalise que c'est beaucoup mieux que le film de 2010. Les combats sont superbes, mais ce sont les acteurs qui se démarquent. Ces jeunes sont l'équipe d'Avatar. C'est une relecture amusante d'un classique intemporel » (via Mike Thomas de Collider). Les retours ne sont pas très nombreux sur cette grosse série de Netflix, mais ils vont quasiment tous dans le même sens.

L'adaptation live-action Avatar le dernier maitre de l'air dispo

« Le premier épisode d'Avatar Netflix est plutôt incroyable. C'est plus dramatique, mature, et violent que l'original. Le plus intéressant réside dans les choses qu'ils rajoutent pour étoffer et enrichir l'histoire. Un excellent début » (via Joshua Yehl d'IGN US). Bien entendu, il peut aussi y avoir des avis divergents, et c'est déjà le cas. Un autre rédacteur d'IGN US estime par exemple que ces premiers épisodes sont plutôt très décevants. Un résultat en demi-teinte qui s'explique, selon lui, par une mauvaise écriture, une surabondance d'explications et un rythme « épouvantable ». Des défauts qui sont loin d'être insignifiants tout de même.

La série Avatar Netflix se charge d'adapter en prises de vues réelles le célèbre anime et colle donc au scénario déjà connu des fans. Par conséquent, l'histoire met en scène Aang, un Avatar en plein apprentissage des éléments, qui devra maitriser parfaitement ses techniques pour restaurer l'équilibre du monde. Une grande mission pour un jeune enfant. Bon visionnage si vous voulez laisser tenter !