Une œuvre culte touche à sa fin sur Netflix. C'est disponible dès maintenant, alors replongez en enfance avec un film qui sent bon la nostalgie tout en parlant avec les codes actuels de son genre.

Décidément, le catalogue de Netflix nous réserve de belles choses cet été ! La plateforme de SVOD a enfin diffusé la suite de séries très appréciées, mais a aussi donné des nouvelles de projets à venir à l'instar de la nouvelle série Tomb Raider et du film Naruto. Et comme Néné attache une grande importance à ses abonnés, elle les gâte aujourd'hui avec un film qui va parler à toute une génération.

Découvrez enfin la fin d'une série culte grâce à Netflix

Il arrive souvent qu'on voit le final d'une série qu'on adore se décliner non pas sous forme d'un traditionnel épisode, mais plutôt d'un long-métrage. Encore dernièrement, Demon Slayer annonçait une conclusion sous forme de trilogie au cinéma. Mais, aujourd'hui, c'est la fin d'un autre anime que Netflix nous met à disposition : celle de Sailor Moon.

À l'époque, nombre d'entre vous ont suivi chaque épisode assidument chaque nouvel épisode dans le Club Dorothé. Le manga de Naoko Takeuchi, adapté à l'écran par la Toei, faisait partie des titres forts de l'émission, aux côtés d'autres franchises cultes comme Dragon Ball Z, évidemment. Et dès aujourd'hui, jeudi 22 août, vous pouvez enfin connaître la conclusion de l'œuvre sur Netflix grâce au film Sailor Moon Cosmos.

Disponible en deux parties de 80 min chacune, Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos (pour le titre complet) adapte l'arc Stars. Nos Magical Girls préférés sont confrontées à leur plus grande ennemie, Sailor Galaxia. Une ultime bataille démarre alors pour nos héroïnes avant de se dire enfin au revoir.

C'est également l'occasion d'un renouveau pour la franchise avec une animation très actuelle. On retrouve en plus un casting toujours captivant et une OST épique. Le film offre ainsi une belle conclusion à cette œuvre-phare des années 1990. Découvrez-le sans attendre sur Netflix.

Bande-annonce du film Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos.