Une nouvelle Netflix Geeked Week se tiendra à partir du 16 septembre 2024. Et on sait déjà que ça devrait envoyer du lourd, voire du très lourd. La plateforme devrait montrer Stranger Things Saison 5 et donner des nouvelles de la saison 2 de One Piece. On ne sait pas trop à quoi s'attendre pour l'instant, mais ces deux séries phares seront bien présentes lors de l'évènement. Mais juste avant ce rendez-vous désormais incontournable, la firme au N rouge a une surprise pour ses prochaines sorties.

Une série culte dans les nouveautés Netflix de septembre 2024

Les nouvelles sorties Netflix d'août 2024 sont déployées au fur et à mesure, comme chaque mois, et ça a très bien commencé. Dès les premiers jours, la plateforme a envoyé le film de guerre 1917 ainsi que Rebel Moon Partie 1 & 2 Director's Cut. Oui, on le concède, pour ces deux derniers longs-métrages, ce n'est pas un cadeau, mais ils parviennent tout de même à être dans le top 10 des films en France. Du côté des séries, les abonnés ont déjà eu Meurtre Mode d'emploi avec Emma Myers (Mercredi) et l'intégrale du cultissime show TV d'AMC, Mad Men.

Dans quelques semaines, une autre série ultra culte, incontournable aux débuts des années 2000, sera disponible dans sa totalité sur Netflix. « Dis leur que j'ai pas l'temps. On fait des plans pour s'en sortir. (J'ai pas l'temps). (Mon esprit glisse ailleurs) », ça vous parle ? Les plus vieux auront certainement reconnu le générique français, composé par Faf Larage, de Prison Break. Et si l'on essaye de vous mettre cette chanson dans la tête, c'est bien parce que l'intégralité de la série Fox débarque très prochainement. « L'intégrale de Prison Break, le 4 septembre » annonce Netflix sur son compte X.

La première saison, qui a été diffusée sur M6 en France dès 2006, raconte l'histoire de Michael Scofield (Wentworth Miller) et de son frère Lincoln Burrows (Dominic Purcell), condamné à être exécuté en prison. Ne pouvant se résigner à voir son frangin mourir, Michael Scofield entreprend de se faire incarcérer volontairement et de mettre en place une évasion de l'extrême. La série est partie en vrille assez tôt dès la saison 2 mais la saison 1, malgré toutes ses énormités, reste clairement culte. Si vous ne l'avez jamais vue ou que vous souhaitez vous faire un trip rétro, ça se passera le 4 septembre 2024 sur Netflix.

Source : Netflix.