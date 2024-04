Chaque mois, Netflix et ses camarades Disney+ ou encore Prime Video, font le plein de nouveautés. Des films et séries, inédits ou non, débarquent par paquet de dix sur les plateformes SVOD. Alors que le mois d’avril est sur sa fin, tous les regards sont désormais portés vers le mois de mai que l’on espère déjà plus ensoleillé. Si on ne connaît pas encore la totalité des programmes qui arriveront le mois prochain sur Netflix, voici toutes les sorties d’ores et déjà confirmées pour le mois prochain.

Tous les films et séries Netflix confirmés de mai 2024

En avril, Netflix nous a sorti plusieurs grosses cartouches comme la série Parasyte The Grey ou encore Rebel Moon Partie 2 pour ne citer qu'eux. En mai, le calendrier des sorties va une fois encore être chargé. Pour l'heure, ce sont principalement des films qui ont été annoncés, dont certains sont particulièrement attendus comme Atlas, un blockbuster de science-fiction avec Jennifer Lopez. On notera aussi d'autres gros longs-métrages comme Miss Sloane porté par l'excellente Jessica Chastain ou encore le drame bien trop actuel Raising Voices qui traite d'une affaire d'agressions sexuelles au lycée.

Évidemment plusieurs séries seront aussi de la partie avec surtout le retour hyper attendu de l'une des plus grosses séries de la plateforme : La Chronique des Bridgerton qui nous sortira sa troisième saison le mois prochain. Pour le reste, on retrouvera une série comique un poil sexy, Doctor Climax, qui nous fera suivre un médecin qui se retrouve chroniqueur sexe un peu malgré lui pour arrondir ses fins de mois.

Netflix ne devrait pas tarder à venir gonfler cette liste avec la totalité de ses sorties mensuelles d'ici quelques jours.