Alors qu'Arcane clôture sa deuxième et dernière saison ce samedi, Netflix prépare déjà visiblement du lourd dans le domaine de l'animation. Il est cette fois question non pas d'une série mais d'un film, attendu sur la plateforme début 2025, mais également sur BBC One et BBC iPlayer (exclusivement au Royaume-Uni) le 25 décembre 2024. D'ici là, la palteforme SVOD en partage un premier teaser. Le film a déjà été diffusé notamment à l'Institut Américain du Film fin octobre, et les premiers avis à son égard sont proprement dithyrambiques.

Une nouvelle masterclass d'animation à venir sur Netflix ?

Née en 1989 littéralement des mains du studio britannique Aardman Animations, l'iconique licence Wallace & Gromit s'apprête à faire un retour fracassant à travers le globe sur le petit écran de Netflix via un nouveau long-métrage. Pour rappel, Aardman Animations est connu pour son incroyable maîtrise de l'animation en pâte à modeler et du stop-motion. C'est à lui également qu'on doit le cultissime Chicken Run (ressorti pour rappel en octobre dernier sur Max).

Plutôt habitués au court-métrage, le duo Wallace & Gromit va toutefois nous revenir sur Netflix dans un second film en bonne et due forme d'un peu moins d'1h30, rien de moins que 20 ans après le premier. Le Mystère du Lapin-Garou laisse donc place à La Palme de la Vengeance. Comme son nom peut le laisser entendre, il sera question ici d'un manchot souhaitant s'évader de prison. Comme on en a l'habitude avec Aardman Animations, on s'attend à une nouvelle aventure bien burlesque comme il le faut.

Wallace & Gromit : La Palme de la Vengeance arrivera donc sur Netflix le 3 janvier prochain. Vous pouvez voir ce qui vous attend sur la plateforme SVOD via la bande-annonce ci-dessous. En attendant, certains l'ont déjà vu. Et ceux-ci ne tarissent pas d'éloges à son égard. Sur Rotten Tomatoes, le film affiche en effet un score magistral de 100% avec déjà 36 critiques. Celles-ci saluent globalement le retour du duo iconique avec tout le charme qu'on lui connaît et son savant mélange entre technologies modernes et sa traditionnelle animation en stop-motion à base de pate à modeler. Voici donc un film à surveiller de très près le 3 janvier prochain sur Netflix.

Sources : Netflix sur YouTube ; Rotten Tomatoes